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世足賽／阿根廷球迷合租獨棟透天厝 打造「世足之家」

中央社／ 布宜諾斯艾利斯29日專電
阿根廷首都瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial）位於市區巴勒摩（Palermo）公園帶，可容納近萬人觀賽，世足廣場設置阿根廷國家代表隊看版，滿足民眾賽事中與球星合照的欲望。 中央社
阿根廷首都瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial）位於市區巴勒摩（Palermo）公園帶，可容納近萬人觀賽，世足廣場設置阿根廷國家代表隊看版，滿足民眾賽事中與球星合照的欲望。 中央社

阿根廷人對於足球的狂熱以及對於國家隊的支持已到瘋狂地步。一群阿根廷年輕人集資租下獨棟透天厝，在世足月中看遍每一場比賽，並將這個計畫稱為「世足之家」。

提出「世足之家」（La Casa del Mundial）想法的賴夫（Nicolas Lev）說，因為無法親自去看2022卡達世界盃足球賽，去年9月時萌生租一間房子與朋友一起看每場球賽的想法。因此，他與約10位29至30歲的單身族朋友一起集資合租透天厝，讓「世足之家」的想法能夠成真。

這群合租「世足之家」的年輕人大多為遠距上班的工作者，他們不僅享受一起生活，一同觀看足球的樂趣，更擁有完善的管理系統，策劃人樂福以經濟部、糧食部、飲料部、清潔部、代表隊部和娛樂部等6大部門，分配世足之家所需資源及財務，並將每天在「世足之家」的生活放在社群網站與外界分享。

賴夫提到，找尋「世足之家」的落腳處並不順利，需要足夠的房間、泳池和阿根廷人必備的烤肉架。另外，也不能位居偏僻，最後終於在布宜諾斯艾利斯省的總統官邸旁，找到合適的地點。

除了「世足之家」，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市政府也加入瘋足球行列，在首都巴勒摩（Palermo）區公園帶成立一處瘋世足廣場（Plaza EmociónMundial），提供大螢幕，讓民眾免費觀看64場賽事，場內也設置阿根廷國家代表隊相關看版、足球活動和美食區，讓民眾可以盡情在園區內享受世足氣氛。

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