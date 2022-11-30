世足賽／連3場出賽都進球 加克伯身價水漲船高

中央社／ 台北30日電
荷蘭23歲前鋒哈克波（Cody Gakpo）分組賽3場比賽各進1球，在卡達世足賽進球榜累積3球。 路透社
荷蘭23歲前鋒哈克波（Cody Gakpo）分組賽3場比賽各進1球，在卡達世足賽進球榜累積3球。 路透社

首次參加世界盃，荷蘭23歲前鋒加克伯（Cody Gakpo）展現大將之風，包括今天出戰卡達在內，他連續3場出賽都以不同手段進球，也讓他身價水漲船高，但他強調：「現在我只專注在世界盃。」

加克伯（Cody Gakpo）今天在世界盃A組預賽最後一戰，第26分鐘他在禁區外接獲隊友妙傳，盤球殺入禁區後右腳勁射破門。

值得一提的是，這雖是加克伯在本屆世界盃所踢進的第3球，卻是他首次以慣用腳射門進球，首役出戰塞內加爾他靠著頭錘建功，面對厄瓜多他則是透過左腳射門破網，多元的進攻手段也證明了，他是一名全方位的攻擊手。

針對自己在今年世界盃爆炸般的表現，加克伯賽前受訪時曾表示：「我並不意外，我知道自己的能力在哪裡，只是要想達到自己的最高水準，那一直是項挑戰，我知道自己還沒達到，我相信我還有很多方面可以再進化。」

根據英國媒體衛報指出，英超豪門曼聯似乎對這名荷蘭的年輕前鋒很有興趣，加克伯強調，現在的他只會專注在世界盃的賽場，但他也承認：「老實說，能夠聽到這些流言感覺還是很好。」

效力荷甲豪門PSV恩荷芬隊的加克伯表示，目前他仍是球隊中的一員，他也仍會持續為球隊效力，不過他也語帶玄機地說：「就像我在世界盃前所說的，讓我們拭目以待吧。」

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