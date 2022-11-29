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世足賽／法國主將本澤馬受傷退出世足 被發現在印度洋渡假

中央社／ 杜哈29日綜合外電報導
法國足球明星本澤馬因肌肉拉傷宣布退出本屆世界盃。 美聯社
法國足球明星本澤馬因肌肉拉傷宣布退出本屆世界盃。 美聯社

今年金球獎得主法國足球明星本澤馬（Karim Benzema）因傷退出世界盃後，被發現已抵達印度洋留尼旺島渡假。法國足球隊總教練德尚今天拒絕討論本澤馬的相關情況。

法新社報導，本澤馬為西班牙甲級足球聯賽（LaLiga）皇家馬德里（Real Madrid）前鋒，在世足開踢前因左大腿受傷而退出法國隊，不久後便離開球隊在卡達所待的飯店。

今天早上，本澤馬已抵達法國海外省分留尼旺島（Reunion Island）。此前西班牙才傳出謠言，他可能返回皇馬隊進行訓練。與本澤馬關係密切的消息人士指稱，他將待在留尼旺島一週。

本澤馬目前仍是法國世足代表隊成員之一，未正式遭到替換。法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）今天被問及關於本澤馬的情況時選擇不予理會。

法國足球協會（French Football Federation）先前表示，本澤馬在受傷後將退出比賽3週。這意味如果法國一路打進世足後半段賽事，嚴格來說他仍可能以狀態許可回到隊上。

法國明天將對決突尼西亞，展開在D組預賽的最後一場賽事。德尚今天在卡達首都杜哈舉行的賽前記者會上表示：「你們在為那裡的事情，旁敲側擊打聽消息，但那些事不在我的腦中。我不知道誰說了什麼，在哪裡或是如何。」

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