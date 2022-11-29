世足賽／兩輪比賽跑了約台北到基隆距離 所有球員他最遠

世足賽小組賽各組各隊均結束兩輪比賽，接下來今晚起進行第三輪比賽。根據世足單位統計，第一輪比賽場上跑得離最遠的是德國球員基米希（Joshua Kimmich），跑了13.19公里，第二輪則是克埃西亞隊布羅佐維奇（Marcelo Brozovic），一場球跑了13.74公里；不過，兩輪比賽都是排名第二的突尼西亞球員斯基里（Ellyes Skhiri），總里程數是25.96公里，是所有球員最遠，大約是高速公路台北到基隆的距離。

然而這些超級苦工，進球都沒份。兩輪下來，進球最多的法國隊姆巴佩（Kylian Mbappé）與厄瓜多隊瓦倫西亞（Enner Valencia）並列3球最多，12位球員進了2球。

前兩輪觀賽人數最多是阿根廷對決墨西哥8萬8966人，最少喀麥隆對瑞士3萬9089人，平均每場5萬0982，已有163萬1454進場。