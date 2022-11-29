聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／老公問C羅那裡人？陶晶瑩回答「雲林人」網友都傻了
網路瘋傳一段對話，老婆回答老公問葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）是那裡人？竟說是「雲林人」，原來這段對話出自於陶晶瑩。該貼文一出有超過6萬人按讚，網友表示，原來C羅是「雲林之光」，也有人表示，「老公的耐心值得請他去西螺住一晚。」、「老公沒把妳打昏，表示很愛妳。」
「老公在看足球，
老婆：哪隊跟哪隊踢啊？
老公：法國對葡萄牙。
老婆：亞洲盃嗎？
老公：世足賽。
老婆：中華隊在哪？
老公：跟你一樣，在看電視。
老婆：為什麼不上去踢？
老公：國際足總不讓去。
老婆：怕我們是詐騙集團嗎？
老公：不是，是因為沒踢好，無法參加比賽。
老婆：不是有林書豪嗎？
老公：妳不要再問，好不好。
老婆：你是說我是一日球迷囉?
老公：好，那我問妳C羅是哪裏人?
老婆：當然是雲林人啦，還用問……
老公：我⋯⋯@#$%」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言