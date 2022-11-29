世足賽／老公問C羅那裡人？陶晶瑩回答「雲林人」網友都傻了

網路瘋傳一段對話，老婆回答老公問葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）是那裡人？竟說是「雲林人」，原來這段對話出自於陶晶瑩。該貼文一出有超過6萬人按讚，網友表示，原來C羅是「雲林之光」，也有人表示，「老公的耐心值得請他去西螺住一晚。」、「老公沒把妳打昏，表示很愛妳。」

「老公在看足球，

老婆：哪隊跟哪隊踢啊？

老公：法國對葡萄牙。

老婆：亞洲盃嗎？

老公：世足賽。

老婆：中華隊在哪？

老公：跟你一樣，在看電視。

老婆：為什麼不上去踢？

老公：國際足總不讓去。

老婆：怕我們是詐騙集團嗎？

老公：不是，是因為沒踢好，無法參加比賽。

老婆：不是有林書豪嗎？

老公：妳不要再問，好不好。

老婆：你是說我是一日球迷囉?

老公：好，那我問妳C羅是哪裏人?

老婆：當然是雲林人啦，還用問……

老公：我⋯⋯@#$%」