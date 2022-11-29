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世足賽／不想起爭議？卡達官方將場館外移工紀念牆撤掉

聯合新聞網／ 綜合報導
由中企承建的2022卡達世界杯主會場盧塞爾體育場外景。（中新社）
由中企承建的2022卡達世界杯主會場盧塞爾體育場外景。（中新社）

今年的卡達世界盃在盧塞爾體育場有一個景點，32號門的旁邊可以看到一面七彩馬賽克強，而這面牆是由卡達移工的證件照打造而成，然而世界盃一開始這面牆就消失，根據《泰唔士報》採訪匿名官員認為這壁畫可能引起國際抨擊對移工的人權待遇。

靠著天然資源富裕的卡達，國內有9成的人都是移工，從低收入到高級主管職都有，世界盃開始前卡達有說這面牆是為了紀念辛苦的移工所建立，但世界盃開始前這面牆卻消失，換成世界盃標準素牆。

另外根據報導，建場館的卡達委員表示，消失是因為世界盃時期要刊登國際足總世界盃標誌，委員會有暗示等比賽結束後將會恢復，因為那面牆就是場館的一部分，要永久紀念那些曾經來幫忙對場館有所貢獻的人們。

世足彩蛋 卡達世足

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