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世足賽／湧入上百萬球迷 駱駝載客量暴增累癱

中央社／ 卡達梅薩伊德28日綜合外電報導
SOCCER-WORLDCUP/CAMEL-BEAUTY-CONTEST:FIFA World Cup Qatar 2022 - Camel Beauty Contest Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Camel Beauty Contest - Ash-Shahaniyah, Qatar - November 29, 2022 A camel during the beauty contest REUTERS/Suhaib Salem 路透社
SOCCER-WORLDCUP/CAMEL-BEAUTY-CONTEST:FIFA World Cup Qatar 2022 - Camel Beauty Contest Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Camel Beauty Contest - Ash-Shahaniyah, Qatar - November 29, 2022 A camel during the beauty contest REUTERS/Suhaib Salem 路透社

一頭駱駝閉眼躺在沙上小憩，但幾乎沒時間休息。2022年卡達世界盃足球賽的球迷紛紛來到杜哈郊外沙漠，想體驗沙丘騎駱駝，導致駱駝的「載客量」暴增至平時的數倍之多。

上百萬球迷在世足賽舉辦的1個月期間湧入卡達觀賽，大批觀光客在沒有比賽的時候就去體驗騎駱駝、與獵鷹拍照，或在傳統市場的巷子裡漫步。

美聯社報導，最近一個週五下午，數百名穿著足球衣或披著國旗的遊客排隊等著騎駱駝。駱駝若趴地不起，會被主人強迫站起來。有一頭駱駝發出很響的咕噥聲，一名來自澳洲的女子叫道：「聽起來像是牠們受到欺負！」

駱駝主人趁著世足賽大撈一筆，收入是平時的好幾倍。49歲的蘇丹貝都因駱駝牧人阿里（Ali Jaber alAli）說：「有很多錢湧入，謝天謝地，但壓力也很大。」

阿里自小開始馴養駱駝，15年前來到卡達。他說，在世足賽開幕前，他的公司平日一天大約提供20趟騎駱駝行程，週末一天大約50趟。世足賽開踢後，他和同事上午和傍晚各跑500趟，駱駝也從15頭增加到60頭。

阿里說：「導遊想快點跑行程，所以會給我們增添壓力。」

駱駝曾是卡達的重要交通工具，在貿易路線探勘和發展上頗有貢獻。如今，牠們成了一種文化消遣，賽駱駝在當地是一種很受歡迎的運動。

阿里說，他可以從面部特徵分辨每一頭駱駝，也看得出來駱駝累不累，通常，如果牠們不願起身，或站起來之後又坐回去，那就是累了。

他說：「我是貝都因人，來自照顧駱駝的貝都因家庭。我從小到大都熱愛駱駝。」

但他說，觀光客暴增，意味著兩趟行程之間的休息時間縮短了。一趟短程只有10分鐘，長一點的則有20到30分鐘。

阿里說，一頭駱駝原本跑完5趟行程就可以休息，但現在，「大家都說沒辦法等…因為他們在沙漠裡有其他安排」。

世足賽開踢後，這些駱駝要連續跑15到20趟行程才得以休息，有時甚至要跑40趟。

阿里的一天始於清晨4時30分，他要餵食駱駝，做好待客準備。有些觀光客黎明時分就上門，希望拍到最美麗的日出照片，「所以我們必須上工，幫他們拍照」。

阿里還說，從中午到下午2時，人員和駱駝都要休息，「然後開始準備下午的奮戰」。

但也不是所有遊客都對騎駱駝感興趣。

來自布宜諾斯艾利斯的47歲房仲業者柯里格利安諾（Pablo Corigliano）說，他原本期待會有更道地的體驗。

他說：「我原本期待更狂野的東西。我以為可以穿越沙漠，但我抵達時，只看到典型的遊客服務站。」騎駱駝的行程從高速公路旁的沙漠展開，距離工業城市梅薩伊德（Mesaieed）和市內大片煉油廠不遠。

柯里格利安諾後來很快就和一群朋友找起沙灘車，想要直闖沙漠。

世足彩蛋 卡達世足

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