世足賽／進球沒算他頭上C羅真的很在意！賽後一動作網友笑翻

葡萄牙台北時間今天凌晨與烏拉圭的比賽，最終葡萄牙2：0取勝，不過，下半場54分鐘葡萄牙第一個進球到底是不是C羅(Cristiano Ronaldo)？引起很大討論，雖過程中C羅像是在隊友費南德茲(Bruno Fernandes)進球軌跡上，用頭頂了一下，但最終判定進球仍是算給隊友而非C羅，讓他錯失追平隊史第九進球的紀錄，然而賽後一畫面，證明C羅對於是否算在他頭上，真的很在意，網友也為他的動作笑翻。

就在葡萄牙第一個進球過後，C羅於第82分鐘換下，換上背心坐板凳，在傷停時間，費南德茲再因12碼罰球再進一球，一人包辦全場兩個進球；C羅不知是否賽後心有不甘，結束比賽哨聲響，要到場上與隊友慶祝時，C羅仍是對著裁判方向兩度比著自己的頭，示意是他進的第一球，最後雙手一攤，顯得很無奈，這表情倒不像是慶祝勝利，過了這麼久，表示C羅真的還在想這件事。