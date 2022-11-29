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世足賽／FIFA否決 威爾斯前鋒曾差點效力中國隊

聯合新聞網／ 綜合報導
摩爾曾差點入籍中國。美聯社
摩爾曾差點入籍中國。美聯社

威爾斯將在今天晚上與英格蘭進行小組賽最後一場比賽，目前位居B組最後的威爾斯要爭取晉級只有戰勝英格蘭才有機會，威爾斯上一場面對英格蘭比賽擺出雙前鋒陣形，推出摩爾聯手隊長貝爾（Gareth Bale），摩爾（Kieffer Moore）雖然帳面上沒有進球，但展現出他優秀進攻能力，而摩爾在2019年獲邀加入威爾斯國家隊前，中國國家隊曾邀請他，當時他一度考慮要轉中國籍。

摩爾與中國的淵源，要追溯到他的曾外祖父是來自廣東，直到1940年代移民到利物浦，也因為這一層關係，中國足協曾試圖聯繫他，當時中國北京國安及江蘇隊也都有意，將他納入陣中，摩爾也前往中國討論入籍事宜，但國際足總認為資格不符，因此未能加入中國隊。

隨後摩爾也獲得了威爾斯足球隊的邀請，他也進入球隊，與球隊一起打進睽違已久的世界盃會內賽，前兩場比賽的威爾斯表現並沒有十分差，第一場踢平美國，第二場直到門將被罰下場後，才在傷停補時被伊朗連進兩球，輸掉比賽，而今天攸關晉級的比賽相信肯定會精彩萬分，英格蘭只要避免大比分輸球將能晉級16強，而威爾斯必需全力搶勝並多得分。

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