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獎落這一隊！「時空旅人」曝光影片 預言世足賽這兩隊爭冠

聯合新聞網／ 綜合報導
世足賽熱鬧開打，觀賽的球迷擠滿球場。美聯社
世足賽熱鬧開打，觀賽的球迷擠滿球場。美聯社

2022卡達世足賽正如火如荼展開，各小組賽的戰績排名也漸漸明朗，究竟這一屆會由哪兩國進入到最後決賽，爭取金盃，全球球迷拭目以待。不過國外有一名自稱「時空旅人」的網友在TikTok上公布一段影片，並表示這是他在「未來」拍下的決賽隊伍以及最終結果，影片掀起不少討論。

據《每日星報》（The Daily Star）報導，這名自稱「時間旅人」（@worldcuptimetraveller）的網友在TikTok分享一段影片，他說這段影片是12月18日卡達世足賽的決賽，是由巴西法國來爭取「大力神盃」。

從影片中看到下方的數據寫著「巴西2：1法國」，而巴西球員穿著黃色球衣，圍成一圈又叫又跳，相當開心，場邊的球迷也相當的High，反觀法國隊的球員和球迷則一臉落寞且失望。這名「時間旅人」還在影片上寫著「Brazil just beat France in the 2022 WORLD CUP fianl。I'm a time traveller（巴西剛剛在世界盃決賽踢走法國隊。我是時間旅人）」。

影片一出吸引將近2千萬點閱，有人好奇影片太逼真，「為什麼看起來這麼真實？」，也有人質疑真實性，「你可以看到法國球衣只有一顆星，意思是2018年決賽之前的」、「但如果你回到過去，就意味著你改變了它，所以它不會發生」。

不過有關注他的網友則說「我記得2022年歐洲盃預測」、「他在2020年歐洲盃預言對了」，其實這名「時空旅人」網友在去年（2021）就上傳一段影片，內容是延後一年才舉行的2020歐洲盃決賽，義大利以2：1擊退英格蘭奪下冠軍，沒想到影片曝光的幾周之後，歐洲盃決賽結果竟然如同他所預測的一模一樣，讓所有人大感驚訝。

一名自稱「時空旅人」的網友分享一段影片，內容是這屆卡達世足賽決賽的最終結果，引起不少人討論。 圖擷自TikTok
一名自稱「時空旅人」的網友分享一段影片，內容是這屆卡達世足賽決賽的最終結果，引起不少人討論。 圖擷自TikTok

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