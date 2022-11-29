獎落這一隊！「時空旅人」曝光影片 預言世足賽這兩隊爭冠
2022卡達世足賽正如火如荼展開，各小組賽的戰績排名也漸漸明朗，究竟這一屆會由哪兩國進入到最後決賽，爭取金盃，全球球迷拭目以待。不過國外有一名自稱「時空旅人」的網友在TikTok上公布一段影片，並表示這是他在「未來」拍下的決賽隊伍以及最終結果，影片掀起不少討論。
據《每日星報》（The Daily Star）報導，這名自稱「時間旅人」（@worldcuptimetraveller）的網友在TikTok分享一段影片，他說這段影片是12月18日卡達世足賽的決賽，是由巴西和法國來爭取「大力神盃」。
從影片中看到下方的數據寫著「巴西2：1法國」，而巴西球員穿著黃色球衣，圍成一圈又叫又跳，相當開心，場邊的球迷也相當的High，反觀法國隊的球員和球迷則一臉落寞且失望。這名「時間旅人」還在影片上寫著「Brazil just beat France in the 2022 WORLD CUP fianl。I'm a time traveller（巴西剛剛在世界盃決賽踢走法國隊。我是時間旅人）」。
影片一出吸引將近2千萬點閱，有人好奇影片太逼真，「為什麼看起來這麼真實？」，也有人質疑真實性，「你可以看到法國球衣只有一顆星，意思是2018年決賽之前的」、「但如果你回到過去，就意味著你改變了它，所以它不會發生」。
不過有關注他的網友則說「我記得2022年歐洲盃預測」、「他在2020年歐洲盃預言對了」，其實這名「時空旅人」網友在去年（2021）就上傳一段影片，內容是延後一年才舉行的2020歐洲盃決賽，義大利以2：1擊退英格蘭奪下冠軍，沒想到影片曝光的幾周之後，歐洲盃決賽結果竟然如同他所預測的一模一樣，讓所有人大感驚訝。
@worldcuptimetraveller
helping you out like last year #worldcup #wm #wc #wc2022 #qatar #qatar2022 #football #timetravel #timetraveler #brazil #france♬ Back in Time x Hung Up - worldcup time traveller
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言