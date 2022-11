獎落這一隊！「時空旅人」曝光影片 預言世足賽這兩隊爭冠

2022卡達世足賽正如火如荼展開,各小組賽的戰績排名也漸漸明朗,究竟這一屆會由哪兩國進入到最後決賽,爭取金盃,全球球迷拭目以待。不過國外有一名自稱「時空旅人」的網友在TikTok上公布一段影片,並表示這是他在「未來」拍下的決賽隊伍以及最終結果,影片掀起不少討論。

據《每日星報》(The Daily Star)報導,這名自稱「時間旅人」(@worldcuptimetraveller)的網友在TikTok分享一段影片,他說這段影片是12月18日卡達世足賽的決賽,是由巴西和法國來爭取「大力神盃」。

從影片中看到下方的數據寫著「巴西2:1法國」,而巴西球員穿著黃色球衣,圍成一圈又叫又跳,相當開心,場邊的球迷也相當的High,反觀法國隊的球員和球迷則一臉落寞且失望。這名「時間旅人」還在影片上寫著「Brazil just beat France in the 2022 WORLD CUP fianl。I'm a time traveller(巴西剛剛在世界盃決賽踢走法國隊。我是時間旅人)」。

影片一出吸引將近2千萬點閱,有人好奇影片太逼真,「為什麼看起來這麼真實?」,也有人質疑真實性,「你可以看到法國球衣只有一顆星,意思是2018年決賽之前的」、「但如果你回到過去,就意味著你改變了它,所以它不會發生」。

不過有關注他的網友則說「我記得2022年歐洲盃預測」、「他在2020年歐洲盃預言對了」,其實這名「時空旅人」網友在去年(2021)就上傳一段影片,內容是延後一年才舉行的2020歐洲盃決賽,義大利以2:1擊退英格蘭奪下冠軍,沒想到影片曝光的幾周之後,歐洲盃決賽結果竟然如同他所預測的一模一樣,讓所有人大感驚訝。