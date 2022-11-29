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世足賽／到底有沒有碰到？C羅進球遭沒收惹議
葡萄牙與烏拉圭的比賽，葡萄牙以2:0擊敗烏拉圭，整場比賽葡萄牙第一顆進球，差一點就是C羅（Cristiano Ronaldo）生涯的世界盃第九顆進球，但後面經由改判為B.費南德斯（ Bruno Fernandes）直接遠射進球，因此C羅到底有沒有碰到也成為大家討論的看點。
比賽當時進入53分鐘，B.費南德斯在禁區外傳中，C羅在門前躍起頂球，當時眾人都以為C羅攻進個人生涯第九個進球，C羅本人也高興慶祝，但後來官方宣布是B.費南德斯的遠射得分，C羅這一球也因此被沒收。
場中就引起眾多人討論，大家甚至稱之為「上帝之髮進球」，但前利物浦傳奇索內斯（Graeme Souness）就認為，只有C羅才能知道這球到底有沒有進，還不忘酸他，若C羅沒碰到球，還能如此欣喜若狂，那他絕對是演技派。
不過不管是不是C羅德進球，這都是葡萄牙破蛋的第一分，而葡萄牙靠著這分跟傷停補時的罰球，終場2:0擊敗烏拉圭，下戰面對南韓將力拼分組第一。
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