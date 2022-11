世足賽／日本隊輸球仍不忘打掃 有禮作風再獲FIFA好評

日本隊在2022卡達世界盃足球賽出賽2場1勝1負,不論輸贏都會在離開前把球員更衣室打掃到「一塵不染」;日本球迷也會在賽後清理觀眾席上垃圾,有禮作風再獲FIFA發文好評。

日媒The Answer報導,日本隊11月27日以0比1輸給哥斯大黎加後,跟之前踢贏德國隊後一樣,將球員更衣室打掃得一塵不染、擺放寫有「感謝」的紙張與11隻紙鶴後離開。

國際足球總會(FIFA)透過世界盃日文官方帳號推文,附上一張整理乾淨的球員更衣室照片,可以看到桌上擺放11隻紙鶴,及一張用英文署名「日本藍武士」(SAMURAI BLUE JAPAN)、寫有日文與阿拉伯文「謝謝」的紙張。

這個場景跟日本隊23日踢贏德國隊後一樣,可以看到日本隊不論贏球還是輸球,作風都沒有改變。

日本網友留言盛讚說,「不論輸贏都要有禮」、「只能說不愧是日本隊」、「(乾淨程度)跟旅館一樣」、「輸贏都好,精神最重要」等;看似海外網友帳號也寫下「真是體貼」等留言。

FIFA英文官方推特在日本隊第2場賽事結束後,也用英文發文說「無論勝負總是展現尊重,感謝日本球迷幫助愛護地球#SaveThePlanet」,並附上幾張日本球迷收拾觀眾席垃圾的照片。

日本在這次世界盃因為球迷離場前清理觀眾席垃圾,及日本隊選手將球員更衣室打掃得一塵不染,引發不小話題。

In victory or defeat, there is always respect.



Thank you for helping to #SaveThePlanet, Japan fans! pic.twitter.com/FBWpOvtog2