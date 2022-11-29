世足賽／梅西疑踢對手球衣表不屑 墨西哥拳王：不要被我遇到

身為奪冠熱門，且是由世界頂級球星梅西（Lionel Messi）所領軍的阿根廷，第一戰意外輸給沙烏地阿拉伯，在第二戰調整狀態，靠著梅西的遠射打通任督二脈，以2:0擊敗墨西哥，保住晉級機會，不過賽後也有一些小插曲，有段梅西在休息室提到墨西哥球衣影片流出，引發墨西哥拳王阿瓦雷茲（Canelo Alvarez）不爽，在推特嗆聲，說梅西要跟上帝祈禱不要遇到他。

Porque 𝗦𝗼𝘆 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮 tengo que informarles que MESSI NO PATEA la playera de méxico 🇲🇽 señores! Se quita el tachón y por el impulso patea la playera sin intención.Dejemos el chicharrón aún lado con ese tipo de cosas, el señor es un crack que nos vacuno 🥅⚽️ y punto. pic.twitter.com/ITCsC9Jk6Q — Ernesto Chavana (@ErnestoChavana) 2022年11月28日

這段影片拍到梅西疑似用腳踢墨西哥球衣畫面，引發阿瓦雷茲不開心，在推特寫下：「你有看到他用我們的球衣和國旗在擦地板嗎？」並氣憤說道最好向上帝祈禱，不要讓我找到你，而對於這件事目前阿根廷官方還沒有正式回應。

不過梅西的前好搭檔阿圭羅（Sergio Aguero）就說道：「阿瓦雷茲，別故意找碴，很明顯你對足球缺乏認識，不清楚休息室會發生的事。」並認為球員進休息室都會把衣服放在地上，而梅西當時只是在脫鞋。

另外眼尖的球迷觀看這段影片時也有發現，當時梅西其實是正在脫鞋，因此力挺梅西，表示他就只是脫鞋，不小心碰到地上的東西，絕對沒有對墨西哥任何的不敬以及不尊重。