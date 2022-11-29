世足賽／英超金靴發揮不理想 南韓一哥孫興慜賽後道歉

去年風光拿下英超金靴的孫興慜，原先大家期盼他能在世界盃帶領韓國走的更遠，不過在昨天2:3敗給迦納的比賽後，晉級16強不太樂觀，賽後他也向來看球的韓國球迷們道歉：「不知道該說什麼，所有隊員都很辛苦，但卻是這結果，我感到十分抱歉，非常對不起來幫我們加油的球迷。」

孫興慜在世界盃開踢前遭遇了臉部的傷勢，不過為了韓國他還是戴上面具出戰世界盃，不知道是否因面具影響，他的表現並不出色，賽後他也自己承認踢不好：「我應該要做的更好，帶領球隊，但我沒能做到，我很心痛，我無法期待隊友在更多，他們做的已經相當好了，身為隊長，我很感激他們。」

兩戰下來僅有一分積分的韓國，若想要晉級16強，下一戰必須擊敗已取得二連勝，並積極想要搶下分組第一的葡萄牙，才有機會，面對艱難的任務，孫興慜表示：「我覺得隊友們也都會看到晉級的可能，我會和隊友們一起奮戰，韓國隊是不會輕言放棄的。」