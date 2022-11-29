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世足賽／日本文化發酵！ 摩洛哥球迷跟進自主收拾場中垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
摩洛哥球迷也跟進日本，賽後自主收拾垃圾，圖為摩洛哥日前爆冷擊敗比利時。 新華社
摩洛哥球迷也跟進日本，賽後自主收拾垃圾，圖為摩洛哥日前爆冷擊敗比利時。 新華社

本屆世界盃日本球迷不管是不是自己國家隊的比賽，都會在賽後自行發起收拾場地的行動，而這樣的行為也間接影響到多個國家球迷，在摩洛哥踢贏比利時賽後，大家也發現摩洛哥的球迷自發性的在整理球場。

摩洛哥在比賽中以2:0爆冷擊敗目前排名世界第二的比利時，而賽後也有許多球迷留在場中，協助清理場館，這樣的行為也讓大家覺得非常的好，球迷們除了幫助自己喜愛的球隊加油，還能保持場館整潔，對於看球的文化是一大成長。

近年來日本球迷收到眾人讚賞，從2018年世界盃起大家都能看到他們不管輸贏，都會恢復場館整潔，然後今年世界盃他們繼續做這件事，而在2018年時就有日本記者告訴BBC，這不僅是足球文化的一部分，更是日本文化的一部分。

如今世界盃場館越來越多的球迷都受到這樣的文化渲染，除了帶頭進行的日本外，摩洛哥、迦納等國家，在今天的賽後都恢復了場館整潔，相信這行為會成為未來球迷們，在進場看球時的一個文化習慣。

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