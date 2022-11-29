快訊

曾涉私菸案...邱議瑩弟選後升官掌飛安 華航內部批：完蛋了

大學特選面試不到2分鐘 重複報名「贏者全拿」不公平？

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

世足賽／南韓輸球孫興慜賽後哭了 迦納教練竟不識相自拍合影

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一哥孫興慜賽後淚灑球場。 新華社
南韓一哥孫興慜賽後淚灑球場。 新華社

2022卡達世界盃，上一戰與烏拉圭戰平的南韓，今天力求小組賽首勝，對手是世界排名第61名並在首場比賽險些逼平葡萄牙的迦納，在90分鐘奮戰後，南韓以2:3敗下陣來，賽後隊長孫興慜也淚灑球場，當時迦納一名教練還拿著手機來與他自拍，這行為也被球迷認為十分不尊重人，另一位迦納教練團成員更是上前制止叫他收起手機。

過往曾在世界盃闖入4強的南韓，本屆首場比賽與烏拉圭和局，這場比賽勝負對他們晉級至關重要，因此儘管他們上半場以0:2落後，但他們依然展現韌性在下半場開始靠著曹圭成，接連的進球將比分追平，但隨後進攻又毫無建樹，防守又被迦納突破，遺憾吞下首敗。

南韓隊長孫興慜，因為11月在歐冠賽事的受傷，本屆賽事戴上面具出戰，也許是受到傷勢影響，他前兩戰的表現並不佳，沒有看到他能夠帶給對手多大威脅，因此在輸球後他也淚崩，而迦納教練也在那時去與他要自拍，惹來眾怒，不過事實上當時也有迦納教練上前，並給予他一個擁抱及鼓勵。

經過這場賽事，輸球的南韓下一場比賽將要抱著決心，挑戰拿下葡萄牙，才有晉級的可能，不過對他們較為不利的是下一戰他們的總教練本拖（Paulo Bento）將無法到場執教的，因為在比賽最後一波角球被沒收與裁判爭論被發紅牌，韓國助教柯斯塔（Sergio Costa）表示本拖沒有口出惡言，紅牌十分的不公平，另外本拖為葡萄牙人，下一戰他將無法在場上執教球隊與葡萄牙大戰。

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

世足賽／南韓輸球孫興慜賽後哭了 迦納教練竟不識相自拍合影

2022卡達世界盃，上一戰與烏拉圭戰平的南韓，今天力求小組賽首勝，對手是世界排名第61名並在首場比賽險些逼平葡萄牙的迦納，在90分鐘奮戰後，南韓以2:3敗下陣來，賽後隊長孫興慜也淚灑球場，當時迦納一名

C羅錯認進球鬧烏龍仍有一半功勞 「雙B」中場是葡爭冠利器

世界盃足球賽H組的焦點之戰，葡萄牙2：0擊敗烏拉圭，提前鎖定晉級。賽前球迷最關心的，莫過於C羅（Cristiano Ronaldo）能否延續上一場的氣勢繼續進球，但本場的英雄換「B費」費南德茲（Bru

世足賽／兩場比賽進11球 球評喊驚人

卡達世足賽昨天堪稱「瘋狂星期一」，先是「非洲雄獅」喀麥隆3：3踢平塞爾維亞，迦納再以3：2擊敗南韓，兩場比賽共計有11顆...

世足賽／巴西拚冠 「 世界最佳中場」卡塞米洛：機會比2018好

身為今年奪冠大熱門，巴西中場卡塞米洛（Casemiro）今天凌晨以行動回應支持者，他第83分鐘的勁射破網，率巴西以1：0...

世足賽／5600倍！神人買200元運彩賺到112萬 網：未來人

卡達世足火熱開踢，不少台灣球迷跟風買運彩，挑戰「以小博大」，昨（28日）一名網友在PTT發文分享，自己花200元買運彩，沒想到精準命中塞爾維亞對喀麥隆、迦納對南韓的終場比分，可拿回112萬元彩金，令網友暴動狂喊：「未來人！」

世足賽／改伊朗國旗風波延燒 美國教頭、隊長遭拷問

分列B組第2、3名的伊朗與美國將在明天凌晨上演晉級關鍵戰，不過兩國近日卻因為美國足協擅自在社群網站上修改伊朗國旗的爭議事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。