快訊

BBC記者被上海警察逮捕毆打 陸外交部：他沒表明身分

彰化3歲童遭虐打瀕死…狠男被收押禁見 生母限制住居

世足賽／5600倍！超猛神人買200元運彩賺到112萬 網暴動喊：未來人是你

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己靠著串關兩場賽事比分，贏了112萬元。圖為單場梅開二度的南韓隊前鋒曹圭成。 美聯社
網友分享自己靠著串關兩場賽事比分，贏了112萬元。圖為單場梅開二度的南韓隊前鋒曹圭成。 美聯社

卡達世足火熱開踢，不少台灣球迷跟風買運彩，挑戰「以小博大」，昨（28日）一名網友在PTT發文分享，自己花200元買運彩，沒想到精準命中塞爾維亞對喀麥隆、迦納對南韓的終場比分，可拿回112萬元彩金，令網友暴動狂喊：「未來人！」

世足賽昨晚塞爾維亞對上喀麥隆的比賽，喀麥隆一路追趕，在下半場3分鐘內連進2球，最終以3：3逼和。迦納面對「太極虎」南韓上半場就取得2：0領先，雖然南韓隊前鋒曹圭成下半場「梅開二度」還以顏色，迦納隨即再度破網，終場就以3：2獲勝。

先前美媒《The Athletic》曾統計過英超、西甲、法甲和義甲近20個賽季最常出現的比分都是1：0，德甲則是2：1。比分3：2的機率僅4至5％，3：3和局的機率就更低了。

發文的PTT網友雖只下注200元，但他精準預測兩場比賽的最終比分，喀、賽一役的賠率為140，迦、韓戰則為40，兩場賽事串關賠率高達5600，也就是說，這名神人網友可以得到200乘以5600，112萬元彩金。

原PO寫道，自己發現贏錢後跪在地上30分鐘，並將贈送P幣給網友，也會捐款6600元給慈善團體，吸引大批鄉民前來朝聖：「太神了！」、「未來人耶」、「財神爺本神降臨運彩版」、「告訴我明天台股」、「神串留名」。

圖擷自PTT
圖擷自PTT

世足彩蛋 卡達世足 南韓 塞爾維亞

延伸閱讀

世足運彩／南韓、迦納都有搶積分壓力 超過2球入帳可期待

世足運彩／葡萄牙、烏拉圭應不求進攻表現 推薦兩隊小分

為了省停車費！她曝友人狂繞半小時找免費車格 網掀兩派論戰

生活品質很糟？他指「這縣市」只是賺錢地方 網認：真的爛

相關新聞

世足賽／5600倍！超猛神人買200元運彩賺到112萬 網暴動喊：未來人是你

卡達世足火熱開踢，不少台灣球迷跟風買運彩，挑戰「以小博大」，昨（28日）一名網友在PTT發文分享，自己花200元買運彩，沒想到精準命中塞爾維亞對喀麥隆、迦納對南韓的終場比分，可拿回112萬元彩金，令網友暴動狂喊：「未來人！」

煮茶論戰／美伊政治大戰 兩邊都輸不得

卡達世足賽Ｂ組最終戰的美國和伊朗捉對廝殺，勝隊就能取得分組晉級資格，且還是攸關面子的「政治」大戰。美國和伊朗長期的緊繃關...

世足賽／戰勝威爾斯 伊朗釋放數百名囚犯

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站今天報導，伊朗國家隊在世界盃足球賽戰勝威爾斯隊之後，該國已釋放70...

世足賽／卡達不抓？前克國小姐球場裸露半乳 網：難怪進4球

世足賽各國都會警告前往卡達觀看比賽，除了禁酒令外，還有千萬不要違返當地習俗，穿著太過於暴露上街，以免有被處分的危險，之前有前克羅埃西亞選美冠軍諾爾 (Ivana Knoll)就是不信這一套，穿著支持母

世足賽／赴卡達一人40萬旅費…父卻在球場呼呼大睡 女兒解釋原因

一名江蘇女子自曝帶爸爸去卡達看世足賽，人均花費在人民幣10萬元左右，結果爸爸在球場裡竟然睡著了。不少網友羨慕表示：「帶上...

世足賽／阿根廷球迷霸占座位！大陸人遭辱罵 被趕至殘疾人區看球

阿根廷27日在卡達世界盃2比0擊敗墨西哥，梅西進球幫助球隊挺過難關，重新燃起出線希望；然而在賽事場邊，有三位中國球迷被欺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。