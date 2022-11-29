世足賽／5600倍！超猛神人買200元運彩賺到112萬 網暴動喊：未來人是你

卡達世足火熱開踢，不少台灣球迷跟風買運彩，挑戰「以小博大」，昨（28日）一名網友在PTT發文分享，自己花200元買運彩，沒想到精準命中塞爾維亞對喀麥隆、迦納對南韓的終場比分，可拿回112萬元彩金，令網友暴動狂喊：「未來人！」

世足賽昨晚塞爾維亞對上喀麥隆的比賽，喀麥隆一路追趕，在下半場3分鐘內連進2球，最終以3：3逼和。迦納面對「太極虎」南韓上半場就取得2：0領先，雖然南韓隊前鋒曹圭成下半場「梅開二度」還以顏色，迦納隨即再度破網，終場就以3：2獲勝。

先前美媒《The Athletic》曾統計過英超、西甲、法甲和義甲近20個賽季最常出現的比分都是1：0，德甲則是2：1。比分3：2的機率僅4至5％，3：3和局的機率就更低了。

發文的PTT網友雖只下注200元，但他精準預測兩場比賽的最終比分，喀、賽一役的賠率為140，迦、韓戰則為40，兩場賽事串關賠率高達5600，也就是說，這名神人網友可以得到200乘以5600，112萬元彩金。