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世足賽／戰勝威爾斯 伊朗釋放數百名囚犯

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導
伊朗政府才以散布反對政權的政治宣傳為由，逮捕國內前知名足球員加富里（Voria Ghafouri，右），因伊朗贏球已獲得保釋。。美聯社 林淑萍
伊朗政府才以散布反對政權的政治宣傳為由，逮捕國內前知名足球員加富里（Voria Ghafouri，右），因伊朗贏球已獲得保釋。。美聯社 林淑萍

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站今天報導，伊朗國家隊在世界盃足球賽戰勝威爾斯隊之後，該國已釋放700多名囚犯。

法新社報導，米桑線上宣布，伊朗隊於25日以2比0獲勝後，「709名被拘押者從國內不同監獄中獲得釋放」。

該網站稱，獲釋者中「有些人是在最近的事件中被捕」，間接提及撼動伊朗兩個多月的示威活動。網站並未提供更多細節。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反伊朗嚴格的女性穿著規定被道德警察逮捕，9月16日她於拘留期間死亡，引發持續的抗議活動。

其他伊朗媒體報導，伊朗著名女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）因支持抗議活動被捕後，已獲得保釋。

報導稱，因示威而遭到拘留的兩位最知名人物—前國際足球球員加富里（Voria Ghafouri）和異議人士羅納吉（Hossein Ronaghi），也已獲得保釋。

國營的伊朗通訊社（IRNA）今天報導，63歲的前國營電視台主持人夏里亞里（Mahmoud Shahriari）因「煽動暴亂」入獄兩個月後，已經獲釋。

伊朗25日擊敗威爾斯，將於明天和美國對陣。本屆世界盃，伊朗首戰遭英格蘭以6比2痛宰。

伊朗司法機構稱，自抗議活動開始以來，已有2000多人被起訴。聯合國人權事務高級專員圖克（VolkerTurk）上週表示，大約1萬4000人被捕。

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