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世足賽／傳言將轉戰美國 梅西發言人僅一句話：沒接觸

聯合新聞網／ 綜合報導
足球巨星梅西（Lionel Messi）。 法新社
足球巨星梅西（Lionel Messi）。 法新社

足球巨星梅西（Lionel Messi）目前正代表阿根廷國家隊，力拼生涯首個世足賽冠軍，不過據外媒報導，目前效力甲巴黎聖日耳曼的梅西，將有可能轉戰美國職業足球聯盟的邁阿密國際，而幕後推手有可能是足球金童貝克漢（David Beckham），不過此消息也在遭到否認。

據美媒《CNN》報導，梅西的發言人門德斯（Marcelo Méndez）在近日發出聲明打破了此謠言，「這是假新聞，梅西沒有與邁阿密國際有接觸。」而英國《泰晤士報》的報導卻指出，貝克漢身為邁阿密國際的股東，不僅想網羅這位超級巨星，還想將他隊友一併搶來。

綜觀生涯，梅西共效力巴塞隆納17年，直到去年因球隊財務問題而無法留下這位足球巨星，他也因此轉戰法甲PSG，不過在今年合約結束後，就有傳言指出他將轉往美國，並效力貝克漢的球隊踢球。

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