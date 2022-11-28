世足賽／贏日本士氣大振 哥斯大黎加進球功臣：當自己家踢球
昨日哥斯大黎加在世足賽以1:0擊敗日本，奪下本屆賽會的首勝，而踢進致勝分的富勒（Keysher Fuller）也在賽後接受訪問時表示， 「我們做了一件偉大的事情」，難掩興奮。
富勒在談及擊敗日本的感受時表示:「球隊的目標就是贏球，能完成目標讓我感到興奮，全隊本周在訓練上都全力以赴，雖然對手很強，但我們決定要奪下勝利，不管誰當英雄都沒關係，我們就當在自己家踢球而已。」
哥斯大黎加主帥蘇亞雷斯(Luis Fernando Suarez)也趁受訪時，藉機對球隊喊話激勵士氣，「我們還沒有結束，今天仍充滿活力，我們還得繼續顧慮接下來的比賽，我欣賞也重視我的球員所獲得的一切結果。」
接著他也讚揚了日本隊的表現:，我們面對了很多挑戰，但我們仍堅信並希望做好這些事，我們贏了日本，他們踢得非常的好，這是需要大力讚揚的事，在過去幾天我們付出了比以往更多的努力，才得以獲得這場勝利。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言