世足賽／贏日本士氣大振 哥斯大黎加進球功臣：當自己家踢球

昨日哥斯大黎加在世足賽以1:0擊敗日本，奪下本屆賽會的首勝，而踢進致勝分的富勒（Keysher Fuller）也在賽後接受訪問時表示， 「我們做了一件偉大的事情」，難掩興奮。

富勒在談及擊敗日本的感受時表示:「球隊的目標就是贏球，能完成目標讓我感到興奮，全隊本周在訓練上都全力以赴，雖然對手很強，但我們決定要奪下勝利，不管誰當英雄都沒關係，我們就當在自己家踢球而已。」

哥斯大黎加主帥蘇亞雷斯(Luis Fernando Suarez)也趁受訪時，藉機對球隊喊話激勵士氣，「我們還沒有結束，今天仍充滿活力，我們還得繼續顧慮接下來的比賽，我欣賞也重視我的球員所獲得的一切結果。」

接著他也讚揚了日本隊的表現:，我們面對了很多挑戰，但我們仍堅信並希望做好這些事，我們贏了日本，他們踢得非常的好，這是需要大力讚揚的事，在過去幾天我們付出了比以往更多的努力，才得以獲得這場勝利。」