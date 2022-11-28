世足賽／摩洛哥爆冷贏比利時 荷蘭警出動驅離過嗨球迷
摩洛哥於卡達世界盃足球賽2：0爆冷擊敗比利時，在荷蘭的摩洛哥球迷大肆慶祝但行為踰矩，荷蘭鎮暴警察今天在境內多個城市動用警棍驅散脫序的球迷。
法新社報導，荷蘭警方在推特表示，警方在有約500人聚集市中心的鹿特丹（Rotterdam），以及海牙（The Hague）、阿姆斯特丹（Amsterdam）和烏得勒支（Utrecht）等地出動，應付脫序球迷。
鹿特丹警方說：「球迷向鎮暴警察丟擲煙火和玻璃，警方隨後執行驅離。」
影片畫面顯示，警察手持警棍和盾牌在市中心來回驅離滋事者。鎮暴警察也在阿姆斯特丹和海牙兩地驅散球迷。
當摩洛哥戰勝比利時的比賽一結束，荷蘭的摩洛哥社群就大肆慶祝，他們點燃火把和煙火，開車四處鳴按喇並揮舞摩洛哥國旗。
荷蘭當地有為數眾多的摩洛哥球迷，除了因為荷蘭不乏摩洛哥社群外，摩洛哥陣中荷蘭出生的翼鋒球星齊耶赫（Hakim Ziyech）擁有高人氣。他的職業足球生涯開啟於荷蘭，在荷甲豪門阿賈克斯（Ajax）效力4年，2020年轉戰英超切爾西。
29歲的齊耶赫職司中場，曾因跟教頭鬧不合退出摩洛哥國家隊，後再度回歸站上卡達世足舞台，這次在對比利時一役扮演進攻中樞，成為摩洛哥獲勝關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言