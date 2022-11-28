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世足賽／摩洛哥爆冷贏比利時 荷蘭警出動驅離過嗨球迷

中央社／ 海牙27日綜合外電報導

摩洛哥於卡達世界盃足球賽2：0爆冷擊敗比利時，在荷蘭的摩洛哥球迷大肆慶祝但行為踰矩，荷蘭鎮暴警察今天在境內多個城市動用警棍驅散脫序的球迷。

法新社報導，荷蘭警方在推特表示，警方在有約500人聚集市中心的鹿特丹（Rotterdam），以及海牙（The Hague）、阿姆斯特丹（Amsterdam）和烏得勒支（Utrecht）等地出動，應付脫序球迷。

鹿特丹警方說：「球迷向鎮暴警察丟擲煙火和玻璃，警方隨後執行驅離。」

影片畫面顯示，警察手持警棍和盾牌在市中心來回驅離滋事者。鎮暴警察也在阿姆斯特丹和海牙兩地驅散球迷。

當摩洛哥戰勝比利時的比賽一結束，荷蘭的摩洛哥社群就大肆慶祝，他們點燃火把和煙火，開車四處鳴按喇並揮舞摩洛哥國旗。

荷蘭當地有為數眾多的摩洛哥球迷，除了因為荷蘭不乏摩洛哥社群外，摩洛哥陣中荷蘭出生的翼鋒球星齊耶赫（Hakim Ziyech）擁有高人氣。他的職業足球生涯開啟於荷蘭，在荷甲豪門阿賈克斯（Ajax）效力4年，2020年轉戰英超切爾西。

29歲的齊耶赫職司中場，曾因跟教頭鬧不合退出摩洛哥國家隊，後再度回歸站上卡達世足舞台，這次在對比利時一役扮演進攻中樞，成為摩洛哥獲勝關鍵。

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