世足賽／「死亡E組」德、日鹿死誰手？ 讓你秒懂可能晉級狀況

本屆世足賽被稱為「死亡之組」的E組戰況激烈，昨晚德國1：1逼和西班牙後，戰績來到1負1和，積分1分，保留一線晉級生機；日本昨0：1不敵哥斯大黎加，兩隊戰績同為1勝1負，積分3分；西班牙則未嘗敗績，1勝1和，積分4分，暫居分組龍頭。

E組最終會由哪兩隊晉級16強，將視12月2日日本vs.西班牙、哥斯大黎加vs.德國的賽果決定，而先前西班牙於首戰以7：0痛宰哥斯大黎加，因此在淨勝球方面處於擁絕對優勢，以下為各支隊伍可能的晉級情況。

日本晉級

篤定晉級：

1.日本勝西班牙

2.日本與西班牙和局且德國踢和哥斯大黎加

可能晉級：日本踢和西班牙且德國贏哥斯大黎加，日本、德國比較淨勝球

德國晉級

篤定晉級：德國贏哥斯大黎加且西班牙贏日本

可能晉級：

1.德國贏哥斯大黎加，西班牙與日本踢和，德、日比淨勝球

2.德國贏哥斯大黎加但西班牙輸日本，德、西比淨勝球

西班牙晉級

篤定晉級：

1.西班牙贏日本

2.西班牙踢和日本

3.西班牙輸日本且德國踢和哥斯大黎加

可能晉級：西班牙輸日本，德國勝哥斯大黎加，德、西比淨勝球

哥斯大黎加

篤定晉級：

1.哥斯大黎加贏德國

2.哥斯大黎加踢和德國且西班牙勝日本