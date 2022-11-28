世足賽／風波不斷 德國全隊缺席記者會恐面臨巨額罰款
世足賽德國力挽狂瀾，昨晚以1：1逼和西班牙，保有晉級十六強機會，不過卻傳出球員賽前未出席記者會的事件，違反國際足總每隊需至少有一名球員出席的規定，將可能面臨巨額罰款。
FIFA先前宣布，各隊隊長若配戴彩虹臂章上場將被判處黃牌，德國在面對日本的首戰為抗議此事，賽前合照時以「捂嘴」方式抗議，沒想到爆冷輸給日本，還一度被自家球迷批評「只關心政治，不專心踢球」。
此外，相較於其他球隊將訓練場地設在杜哈或是城市周邊，德國卻選擇把距離杜哈100公里外的球場當作訓練基地，他們昨天就以從訓練場地至媒體中心需3小時為由，僅派出主帥弗利克（Hans-Dieter Flick）作為代表出席賽前記者會，違反每隊須有至少1名球員出席的規定，接下來可能面臨巨額罰款。
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