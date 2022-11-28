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世足賽／墨西哥救了阿根廷 卻難逃「敗場王」命運

中央社／ 杜哈28日綜合外電報導
墨西哥隊總教練馬蒂諾(Gerardo Martino，右)。 美聯社
墨西哥隊總教練馬蒂諾(Gerardo Martino，右)。 美聯社

墨西哥在世界盃小組賽0比2敗給阿根廷，讓阿根廷重拾晉級機會，但墨西哥自己吞下隊史在世界盃的第28敗，暫時難以擺脫敗場王的命運。

2022年卡達世界盃足球賽小組賽，阿根廷首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，一度在C組墊底，面臨淘汰危機，但在以2：0踢贏墨西哥後，排名上升到分組第2，保住晉級機會。

而落敗的墨西哥，以28敗穩坐世界盃敗場王的寶座，在世界盃吞敗次數前3名的還有阿根廷和德國，他們分別已在世界盃吞下24敗、23敗。

墨西哥雖不具奪冠實力，闖進8強已是隊史最佳紀錄，但一路以來也只有5次未能踢進世界盃。

事實上，16度闖進世界盃的墨西哥，參賽次數排在第5。參賽最多次的是巴西，已參加21次世界盃，接下來是德國的19次、義大利的18次、阿根廷的17次。

墨西哥淪為敗場王的其中一個原因是，1930年首度參賽的他們，又再歷經1950年、1954年、1958年的世界盃後，才在1962年的世界盃迎來隊史首勝。

世足彩蛋 卡達世足 墨西哥

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