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世足賽／1：1逼和西班牙 德國隊長：我們還活著

中央社／ 柏林27日專電
德國對門將兼隊長諾伊爾(Manuel Neuer)。 美聯社
德國對門將兼隊長諾伊爾(Manuel Neuer)。 美聯社

世界盃首戰意外輸給日本的德國，今天以1：1逼和勁旅西班牙，晉級16強的機會大增，隊長諾伊爾表示這場比賽證明「我們還活著」，下一場對哥斯大黎加將全力求勝。

德國與西班牙兩支歐洲強隊上半場打出水準，互有拉鋸未有入球；下半場西班牙一波快攻率先進球後，德國隊教頭佛利克（Hansi Flick）改派中鋒薩內（Leroy Sané）和前鋒菲爾克魯格（Niclas Füllkrug）上場，進攻節奏頓時加快，第83分鐘菲爾克魯格在隊友助攻下射進一球，最終兩隊以1比1握手言和。

身兼國家隊隊長的門將諾伊爾（Manuel Neuer）賽後表示，迎戰陣容整齊的西班牙不是一件容易的事，德國隊今天防守嚴密，雖然不幸被進球，對自己仍有自信，沒有把頭埋進沙裡，終於扳平。

諾伊爾說，這場比賽最重要的意義是證明「我們還活著」，下一場對哥斯大黎加將全力求勝，爭取晉級。

佛利克說，這是一場非常有趣的比賽，足球迷應該會很滿意，德國隊全隊上下鬥志高昂，沒有一刻放鬆，即使落後依然堅持不懈，令人肅然起敬。

身為替補球員，菲爾克魯格上場沒多久就獲得多次射門機會，終於射入關鍵一球，逼平西班牙為德國拿下珍貴的1分積分。

目前效力德甲文達不來梅（Werder Bremen）的菲爾克魯格說，德國現在終於有機會晉級，全隊充滿自信迎接小組賽的最後一場比賽。

世界盃足球賽E組4隊都已踢完2場比賽，西班牙以4分積分居榜首，日本與哥斯大黎加一樣是3分，德國1分墊底。

德國和西班牙的下一場比賽，將在12月2日凌晨3時分別迎戰哥斯大黎加和日本。如果德國和西班牙都得勝，德國將可順利進入16強賽；如果西班牙和日本踢平，德國至少要贏哥斯大黎加兩球才能晉級。

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