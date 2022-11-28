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世界盃／內馬爾腳踝扭傷仍拚提前復出 傳用NASA技術療傷

中央社／ 杜哈28日綜合外電報導
巴西隊球星內馬爾在世界盃首戰扭傷，小組賽能否再戰無法確定，但他求助源自NASA技術的治療方式，盼能加速身體復原，提前在小組賽最後一戰歸隊。 美聯社
巴西隊球星內馬爾在世界盃首戰扭傷，小組賽能否再戰無法確定，但他求助源自NASA技術的治療方式，盼能加速身體復原，提前在小組賽最後一戰歸隊。 美聯社

巴西隊內馬爾於世界盃首戰扭傷，小組賽能否再戰無法確定，但他求助源自NASA技術的治療方式，盼能加速身體復原，提前在小組賽最後一戰歸隊。

巴西是2022年卡達世界盃足球賽的奪冠熱門之一，內馬爾（Neymar）又是該隊的核心球員，因此在小組賽球隊2比0擊敗塞爾維亞的比賽中，遭對手嚴密看管，並因而扭傷腳踝。巴西之後表示，他的傷勢嚴重，可能會缺席小組賽剩餘的兩戰。

巴西在G組對瑞士的比賽，內馬爾確定是來不及歸隊，但還有機會提前在對喀麥隆之戰重回球場。而內馬爾已經求助於美國國家航空暨太空總署（NASA）的技術，為他提供強化的物理治療。

從社群媒體上的照片顯示，內馬爾正用壓力靴治療。這套設備使用的是NASA的技術，能加速傷口癒合。壓力靴結合3種不同的按摩技術，還能增強血液循環。

此外，還有消腫、止痛、減輕肌肉疲勞、消除體內堆積的乳酸和痙攣現象，並改善軟組織和骨骼的癒合。

藉由這樣的治療，內馬爾便可望在16強淘汰賽，甚至球隊小組賽的最後一戰復出。

內馬爾在Instagram上分享他對這次挫折的感受，他說：「我穿上這件球衣時，所感受到的愛與驕傲，實在難以言喻。如果上帝給我機會選擇一個國家出生，那我會選擇巴西。」

「在我的生命中，沒有什麼事是生來就有，或能輕易得到的，我總是得追著我的理想和目標跑。我從不會詛咒他人，反而期盼能給有需要的人幫助。」

「今天是我職業生涯最艱難的時刻之一…我又一次在世界盃受傷，是的，很累人，那很痛，但我相信我會有機會重回（世界盃）球場，因為我會盡全力幫助我的國家、隊友和我自己。」

「等待許久的比賽，要讓敵人就這樣打敗我，那是不可能的。我是上帝的孩子，我的信心有無限大。」內馬爾說。

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