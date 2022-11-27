世足賽／C羅從褲襠掏東西吃 若要請客隊友笑稱不敢領教
葡萄牙足球巨星C羅被許多球員視為偶像，能和他一起踢球也被認為是美夢成真，但隊友拉莫斯卻開玩笑說，C羅若請他吃口香糖，他一定不會收下。
37歲的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在2022年卡達世界盃足球賽葡萄牙對迦納的小組賽中，踢進一記12碼球，成為在5屆世界盃中都有進球紀錄的首名球員。
最近有關C羅的一段影片，成為網路上火熱的討論話題。那段影片是C羅在葡萄牙與迦納一役，把手伸進褲襠，並撈了東西出來吃。
在記者會上，有人問拉莫斯（Goncalo Ramos），若C羅請他吃口香糖，他是否會收下。問題一出，拉莫斯立刻回說：「當然不要。」
拉莫斯表示，在葡萄牙的更衣室中，史上在國際賽中進球最多的男子球員C羅，受到其他球員的敬重，「他是所有人的目標。」
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