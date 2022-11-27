世足賽／賽史首度進球後淚崩 萊萬多夫斯基：美夢成真

波蘭在卡達世界盃足球賽以2：0擊敗沙烏地阿拉伯，陣中王牌前鋒萊萬多夫斯基也攻進生涯在世界盃的第一個進球；進球後激動落淚的他表示，在世界盃進球，讓他多年的美夢成真。

2022年卡達世界盃足球賽C組26日進行的小組賽中，波蘭的萊萬多夫斯基在比賽第82分鐘進球，幫助球隊鎖定勝利，並在最終順利贏球。進球後，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）立刻淚灑球場。

萊萬多夫斯基說：「我一直想在世界盃進球，而我的夢想成真了。我知道自己的表現很激動，但我可以確定，那是喜悅的淚水。作為波蘭的隊長，我很替球隊開心。」

34歲的萊萬多夫斯基先前披國家隊戰袍效力135場比賽，在國際賽攻進76球，但在世界盃還沒有進球紀錄。

萊萬多夫斯基在2018年時，首度代表波蘭參加世界盃，當時踢了3場比賽都沒有進球；這次終於在生涯第2次參加世界盃，攻進他在世界盃的第1個進球。