世足賽／賽史首度進球後淚崩 萊萬多夫斯基：美夢成真
波蘭在卡達世界盃足球賽以2：0擊敗沙烏地阿拉伯，陣中王牌前鋒萊萬多夫斯基也攻進生涯在世界盃的第一個進球；進球後激動落淚的他表示，在世界盃進球，讓他多年的美夢成真。
2022年卡達世界盃足球賽C組26日進行的小組賽中，波蘭的萊萬多夫斯基在比賽第82分鐘進球，幫助球隊鎖定勝利，並在最終順利贏球。進球後，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）立刻淚灑球場。
萊萬多夫斯基說：「我一直想在世界盃進球，而我的夢想成真了。我知道自己的表現很激動，但我可以確定，那是喜悅的淚水。作為波蘭的隊長，我很替球隊開心。」
34歲的萊萬多夫斯基先前披國家隊戰袍效力135場比賽，在國際賽攻進76球，但在世界盃還沒有進球紀錄。
萊萬多夫斯基在2018年時，首度代表波蘭參加世界盃，當時踢了3場比賽都沒有進球；這次終於在生涯第2次參加世界盃，攻進他在世界盃的第1個進球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言