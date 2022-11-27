世足賽／確定小組賽報銷 內馬爾腳踝腫脹照片曝光

巴西宣布內馬爾因為腳踝傷勢的關係，世界盃小組賽不會再上場，他本人則在社群媒體秀出他受傷的部位，從照片可以看出他的腳踝仍十分腫脹。

內馬爾（Neymar）的腳踝傷勢幾乎在他整個職業生涯都不斷地困擾著他，巴西隊醫也知道這個問題，這就是為什麼外界對他這次腳踝受傷，會如此感到擔憂的原因。

內馬爾在Instagram限時動態上與追隨者分享他腳踝的狀況，從照片來看，確實還是非常的腫脹。

在巴西於2022卡達世界盃足球賽2比0擊敗塞爾維亞的比賽中。內馬爾在對方剷球後倒地，最後不得不提前退場，幸運的是他不必被用擔架抬出場，但看得出來他走路是一拐一拐的。