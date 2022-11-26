世足賽／卡達官方串流平台 沙烏地阿拉伯運作無故中斷

卡達世界盃足球賽官方串流平台Tod TV的訂閱者今天對法新社表示，平台服務似乎在沙烏地阿拉伯毫無理由遭到封鎖。

串流平台Tod TV由卡達的貝恩媒體集團（beINMedia Group）所有。由於卡達與沙烏地阿拉伯之間的恩怨，貝恩媒體集團在沙國被封殺多年，直到2021年10月才復播。

貝恩媒體集團發送給合作夥伴與訂閱者的訊息表示，「由於不可控的因素，我們目前在沙烏地阿拉伯王國的運作中斷，目前Tod TV受到影響，也是2022年卡達世界盃足球賽官方串流合作夥伴。若有進一步消息將盡快告知」。

沙國政府沒有回覆串流平台服務受到干擾的置評要求，貝恩媒體集團則拒絕評論。

Tod TV負責對中東和北非24個國家提供世界盃賽事官方轉播。

多名沙烏地阿拉伯訂閱者今天對法新社透露，他們從世界盃於11月20日開踢至今都沒辦法使用串流服務。

一名訂閱者表示，就在世足開幕式轉播前約1小時，串流平台完全斷線。另一人說，串流服務時好時壞，但播放時間最長不超過10分鐘，就會出現錯誤訊息。

一名訂閱者告訴法新社，「我想要回我的錢」，並稱嘗試要求平台退回每月約300里亞爾（約80美元，新台幣2475元）訂閱費，但沒有成功。