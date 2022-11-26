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世足賽／世界盃再現神獸 杜拜企鵝哥陶比精準預測3賽事

中央社／ 伊斯坦堡26日專電
杜拜企鵝哥陶比精準預測3賽事。 擷圖自推特
杜拜企鵝哥陶比精準預測3賽事。 擷圖自推特

世足賽在卡達激烈開踢，場邊預測神獸也一一出籠，當年轟動各界的章魚哥保羅如今後繼有人，日本水獺「太陽」及以杜拜滑雪場為家的巴布亞企鵝陶比接班精準預測賽事。

章魚哥保羅神機妙算，在2010年南非世界盃足球賽期間成功預測德國7場比賽結果，引發轟動，也因預言西班牙世足封王成真，瞬間成為西班牙的英雄，馬德里一間大型水族館當年準備舖上紅地毯，盼能盛大迎接鐵口直斷的一哥來訪。

章魚哥威震八方，不料也引發高層審查，時任伊朗總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）視保羅為頹廢及衰敗的象徵，批保羅散布「西方宣傳及迷信」。無論如何，保羅引發廣大模仿效應。章魚哥與世長辭後，很少生物能像牠動見觀瞻，緊抓觀眾的想像力。

今年世足登場，兩隻生物的預測賽果引發關注。首先是8歲的「太陽」成功預測日本踢贏傳統勁旅德國後一戰成名，成為日本新世代預測神獸。

第2隻挑戰者是12歲的企鵝陶比。

陶比22日成功預測世界盃史上最大的冷門之一，沙烏地阿拉伯以2比1擊敗被看好奪冠的阿根廷。陶比神預測後沒有躺平休息或大吃一桶魚慶祝，反而馬不停蹄回到工作崗位，接續精準預測日本踢贏德國，以及西班牙力克哥斯大黎加。

陶比的飼養員阿邁德（Ahmed）形容牠在眾企鵝中「是最聰明的一隻」，消息人士告訴獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye），並非陶比所有的預測都是正確，但是牠的準度很高。

阿邁德說，陶比好奇心強，總是觀察周圍事物，「牠的注意力很短暫，但很敏銳」。

巴布亞企鵝陶比已經在杜拜滑雪場生活3年，也是當地企鵝繁殖計畫下的成員之一。屏東海生館也可見巴布亞企鵝身影。

巴布亞企鵝喙呈橘紅色，相當醒目，眼睛上方有白色三角形斑塊，從上方看很像打著白色領結，因此又被稱為紳士企鵝，是目前已知游泳速度最快的企鵝，時速可達36公里。

每年7月至8月到了繁殖季節，巴布亞企鵝總會伸長頭部與頸部發出聲音，吸引異性，天敵包括海豹、海獅及虎鯨。

陶比如今與保羅並列世界盃神學家之列，坐在受國際讚譽的萬神殿中，殿內還有挺過大砲攻擊的「賽門」貓、又菸又酒的波蘭戰鬥熊沃伊泰克（Wojtek），以及生前擔任日本車站站長的三花貓「小玉」。

世足彩蛋 卡達世足

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