世足賽／前克羅埃西亞小姐穿性感泳裝在卡達上街 恐面臨被捕

世足賽各國都會警告前往卡達觀看比賽，千萬不要穿著太過於暴露上街，以免有被處分的危險，偏偏前克羅埃西亞選美冠軍諾爾 (Ivana Knoll)就是不信這一套，穿著支持母國的格字軍團的性感泳裝，上多哈街頭拍照，還放在IG上，據媒體報導，她將面臨被當局逮捕的命運。

卡達旅遊局以及各國政府都會通告前往該國觀看世界盃的球迷，「避免在公共場合穿著過度暴露衣服，以示對當地文化的尊重」，同時人們應該「確保衣服遮住肩膀和膝蓋。」很顯然諾爾是要挑戰這個禁忌，不過，她的舉動卻引來一些批評，要她「尊重他國的文化」，也有人說，「妳真可恥。」

當地人警告她「必須尊重我們的習俗、傳統和宗教」，要她「遵守規則」。然而諾爾曾公開批評2022年世界盃主辦單位，抨擊這是「歷史上最糟糕的組織」，還抱怨卡達票務系統及簽證問題，因此她的舉動似乎就是要對抗卡達當局。