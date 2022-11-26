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世足賽／噁！C羅到底從內褲裡挖什麼東西來吃？網友崩潰了
世界盃足球賽開戰，世界級巨星代表葡萄牙的C羅(Cristiano Ronaldo)，是萬眾注目的焦點，他的一舉一動都格外顯目也受到檢視，先前葡萄牙對迦納的比賽中，有體注意到比賽第36分鐘C羅趁著沒持球時，突然把手伸進內褲，不知道挖什麼東西，最後還塞進口中吃掉，沒想到這個舉動，令網友崩潰了。
最後據葡萄牙媒體解釋，C羅吃的似乎是一種小型能量補充劑。
不過，C羅是全世界公認的帥哥，他這不雅的舉動，確實令不少網友崩潰了；網友紛紛競猜他到底吃了什麼？針對他的行為進行討論，果然是人氣十足。
¿Qué se mete #CristianoRonaldo a la boca?— Carlos sin H (@fulanosolis) November 25, 2022
El medio Marca dice …. pic.twitter.com/eGx0sedam1
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