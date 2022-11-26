世足賽／日本球迷世足賽主動清垃圾 自家人質疑引熱議

日本球迷在世界盃觀看日本隊出賽後，主動留下來清理觀眾席垃圾，不僅獲各界好評，連主辦國卡達當局也特地表揚。但球迷主動清理垃圾卻遭日本自家人質疑，意外引發網友熱議。

日本朝日電視台報導，獲表揚的日本球迷大約30人，卡達當局因看到球迷主動打掃「深受感動」，臨時決定表揚及贈送紀念品給這群日本球迷。

日本球迷角田寬和受訪時說，這是所有日本球迷共同獲得的表揚。

不過，日本週刊「女性自身」報導，對於日本球迷自發打掃一事，還是有日本人「逆風發言」，認為這是搶了清潔人員的工作。

日本前東京都知事舛添要一在推特發文說，有報導指日本球迷自發打掃觀眾席獲全球好評，但這種說法是片面的，「大家徹底做好分工，如果觀眾連打掃都搶著做，這會讓以清潔為業的人失業」。

舛添還說，應該要注意文化及社會結構不同帶來的相異價值觀，「這不是一個只有日本文明存在的世界」。

另外，日本「大王製紙」前會長井川意高也連續兩天透過推特對球迷打掃一事提出批評，甚至對國際足球總會（FIFA）介紹日本隊球員把更衣室收拾得一塵不染表示，「這只是自我滿足，搶了清潔人員的工作」。

但兩人的看法並未獲得日本網友共鳴，反而遭冷言相對。有網友說，「想法太負面了」、「只要沒規定不能自己收拾垃圾的話，要打掃是個人自由」。

日本主跑體育的記者也反駁兩人看法說，日本球迷的行為不僅廣獲全球各大媒體報導並獲讚賞，甚至連卡達當局都出面表揚，且日本球迷也不是第一次這麼做，過去也曾在世界盃觀戰時做過，從未聽說過有發展到「日本人搶別人工作」的國際問題。