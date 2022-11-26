世足賽／在卡達看球很冷！德國大嫂團曬整腳都是雞皮疙瘩

卡達因夏天太熱，將今年世足賽改在冬天舉行，其實在現場尤其是晚上的比賽還是很冷，據德國媒體報導，卡達白天氣溫仍會高達30度，但晚上體感溫度會驟降大約15度，溫差極大。先前就有德國大嫂團在現場對抗日本的比賽，後衛金特（Matthias Ginter）妻子就在IG限動發布一張她穿短褲，結果整隻腳布滿雞皮疙瘩，顯示天氣真的很冷，不過，因為輸給日本，據說她也馬上刪照。

金特妻子曬出「雞皮疙瘩」照後，還用德文自問自答寫下，「你認為體育場溫度會降多少？」雞皮疙瘩就是她的答案。

然而觀眾在場上熱情會抵消寒意，金特妻子這張照，顯示不僅穿著單薄，且大概是坐在包廂內還有名牌包，沒感受到現場氣氛 ，也因此德國爆冷輸球後，她就刪照，免得被被批評。