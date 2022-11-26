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世足賽／戴彩虹臂章 英足總：FIFA威脅制裁無限上綱

中央社／ 多哈25日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）威脅要對在卡達世界盃足球賽中佩戴「同一份愛」（One Love）彩虹臂章的球員實施毫無限制的制裁。 歐新社
國際足球總會（FIFA）威脅要對在卡達世界盃足球賽中佩戴「同一份愛」（One Love）彩虹臂章的球員實施毫無限制的制裁。 歐新社

英格蘭足球總會執行長布林漢姆今天表示，國際足球總會（FIFA）威脅要對在卡達世界盃足球賽中佩戴「同一份愛」（One Love）彩虹臂章的球員實施毫無限制的制裁。

英格蘭、威爾斯和其他5個歐洲國家計劃佩戴彩虹臂章來促進多元化，但國際足球總會揚言要施加體育制裁後，他們放棄了這項作法。

在主辦本屆世界盃的卡達，同性戀屬於違法，這種臂章廣被視為對主辦國法律的抗議。

英格蘭足球總會（Football Association）執行長布林漢姆（Mark Bullingham）表示，英足總認為國際足球總會實際上就是威脅要對球員禁賽。

布林漢姆告訴英國獨立電視台體育頻道（ITVSport）說：「這是無限上綱。除了發黃牌警告外，他們還會對佩戴臂章的球員採取紀律處分。」

英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國、荷蘭和瑞士表示，他們已於9月致函國際足總，通知關於OneLove彩虹臂章的訊息，但沒有收到回覆。

布林漢姆又說：「在那段時間裡，我們與國際足球總會進行了很多次會談，在比賽前的那個週六，我們覺得我們已讓國際足總理解，我們會佩戴彩虹臂章…我們並未獲得批准，但我們會面臨罰款。」

「遺憾的是，比賽當天，在我們要去比賽的前兩個小時，他們才下通知。」

「他們帶著5名官員來，向我們說明將遭遇的情節，佩戴臂章的人，最輕將被發黃牌，此外，還會面臨紀律處分。」

德國隊隊員22日在對戰日本隊前的球隊合照時，摀住嘴巴以示對國際足總立場的抗議；德國足球協會（German Football Federation）表示，這種威脅要對戴臂章球員施以制裁的作法，他們要調查這是否合法。

世足彩蛋 卡達世足

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