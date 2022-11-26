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世足賽／韓國球員外形酷似朴敘俊 粉絲暴動喊「老公」
世界盃如火如荼開踢，許多球迷都期盼著自家隊伍在場上大放異彩，不過有位韓國24歲前鋒球員曹圭成瞬間爆紅，粉絲數大漲了27倍，他並非因球技被粉絲注意，而是因為帥氣的臉蛋，讓大家狂問「韓國那個9號是誰？」
曹圭成在韓國隊與烏拉圭的下半場賽，第74分鐘替補上場，他只有踢球16分鐘，卻引起許多人注意，很多人狂問「韓國那個9號是誰？」他酷似韓星朴敘俊的帥氣外型，讓他IG原本粉絲數從2萬多，爆增到55萬人，吸引許多海外粉絲關注，還有人直呼「你贏得我們的心」、「老公」。
曹圭成在下半場替補上場，他受訪表示，他在比賽時把手機通知關掉，是隊友告訴他才發現「IG人數暴漲」，他說自己想改變隊伍氣氛，所以當時上場踢得很自信。
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