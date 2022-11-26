世足賽／日本爆冷贏球 德國超市創意擺食材 網讚賞：有氣度

2022卡達世界盃如火如荼上演，被稱為「死亡之組」的E組首戰，就由4屆德國對上日本，日本隊下半場逆轉勝，爆冷拿下勝利，讓球迷們驚訝不已。賽後德國也有超市用幽默方式紀念這場比賽，而日本隊的球員則在比賽後幫忙撿垃圾，引發外界稱讚。

日本爆冷擊敗德國，精彩的表現引發全球球迷熱議，日本隊上半場的表現並不太突出，但是下半場堂安律、淺野拓磨不斷進球，讓日本隊以2:1贏過德國隊，而日本隊在場外的表現也獲得外界的讚賞，日本隊球員自願協助清掃垃圾，還將休息是打掃得十分乾淨，並在桌上留下11隻紙鶴，以及手寫的「謝謝」紙條，連日本國內的球迷在街頭狂歡時，也都十分遵守交通規則，綠燈才衝到馬路中央歡呼，紅燈就立刻回到人行道，不妨礙車輛的行使。

臉書粉專「野腳小秋」也分享一間德國連鎖「雷弗」（Rewe）生鮮區的照片，在生鮮區的左邊用了黑色、紅色、黃色3種顏色的食物擺成德國國旗，右邊則用紅色番茄與白色蒜頭擺成了日本國旗，但地板放的地墊上面寫「1:2」，讓大家笑翻，「野腳小秋」也狂讚超市「非常open mind」，網友也留言表示「德國人好幽默」、「覺得那個１微微扭曲又帶滑落感，充分顯示內心崩潰」、「能用幽默大方的方式面對挫敗，氣度不簡單呀，不論是店家或是來店消費的客人都是」。