世足賽／C羅比賽中狂掏褲擋還拿出來吃 網笑瘋：那是什麼？

2022世界盃吸引全球足球粉絲的目光，不過近日網路上流傳了一段影片，是在葡萄牙隊與迦納隊比賽之後，葡萄牙隊巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）從褲擋掏出東西來吃，讓網友大笑「他在褲襠內藏什麼？」

C羅昨（25日）在卡達世界盃登場，靠著下場65分鐘內踢進12球，成為史上第一位連續5屆世界盃都有進球記錄的球員，帶領葡萄牙以3:2贏過迦納。不過，除了緊張刺激的賽事以外，C羅做了一個動作，讓球迷們百思不得其解。

根據影片顯示，C羅不斷從褲擋裡找尋東西，邊跑邊掏出東西放入嘴裡吃，掀起PTT網友討論，有人好奇「在葡萄牙對迦納的比賽，C羅比到一半突然把手伸進自己的褲襠裡，拼命的在褲襠裡抓來抓去，好不容易從褲襠裡掏出一個東西塞進嘴巴裡吃掉，究竟C羅是在掏什麼東西，又塞了什麼東西進嘴巴裡呢？」

對此，網友笑翻表示「C羅的百寶袋」、「藏點心」、「補充蛋白質」、「牙套吧」、「挖超久XD」、「原來會在褲襠放吃的？」、「西螺仙丹，口服立即見效」、「肚子餓吃點東西錯了嗎？」、「為什麼要放哪裡XD」。