快訊

世足賽／假消息！沙國球員否認獲贈勞斯萊斯名車

中華郵政兔年郵票樣式曝光 12月1日正式發售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／C羅比賽中狂掏褲擋還拿出來吃 網笑瘋：那是什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙隊巨星「C羅」對上迦納的比賽上，他不斷掏褲擋，事後將手上東西吃掉，讓網友笑瘋喊「他在褲襠內藏什麼？」圖擷自YouTube
葡萄牙隊巨星「C羅」對上迦納的比賽上，他不斷掏褲擋，事後將手上東西吃掉，讓網友笑瘋喊「他在褲襠內藏什麼？」圖擷自YouTube

2022世界盃吸引全球足球粉絲的目光，不過近日網路上流傳了一段影片，是在葡萄牙隊與迦納隊比賽之後，葡萄牙隊巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）從褲擋掏出東西來吃，讓網友大笑「他在褲襠內藏什麼？」

C羅昨（25日）在卡達世界盃登場，靠著下場65分鐘內踢進12球，成為史上第一位連續5屆世界盃都有進球記錄的球員，帶領葡萄牙以3:2贏過迦納。不過，除了緊張刺激的賽事以外，C羅做了一個動作，讓球迷們百思不得其解。

根據影片顯示，C羅不斷從褲擋裡找尋東西，邊跑邊掏出東西放入嘴裡吃，掀起PTT網友討論，有人好奇「在葡萄牙對迦納的比賽，C羅比到一半突然把手伸進自己的褲襠裡，拼命的在褲襠裡抓來抓去，好不容易從褲襠裡掏出一個東西塞進嘴巴裡吃掉，究竟C羅是在掏什麼東西，又塞了什麼東西進嘴巴裡呢？」

對此，網友笑翻表示「C羅的百寶袋」、「藏點心」、「補充蛋白質」、「牙套吧」、「挖超久XD」、「原來會在褲襠放吃的？」、「西螺仙丹，口服立即見效」、「肚子餓吃點東西錯了嗎？」、「為什麼要放哪裡XD」。

世足彩蛋 卡達世足 C羅

延伸閱讀

果粉注意！iPhone升級LINE更新傳災情「當機又耗電」 達人兩招破解　

世足賽／都是百年難得一見！ 大谷成就比孫興慜誰比較難得？

請支援頭毛…全聯福利熊變光頭！內行人解釋原因 2.2萬人驚呆

世足賽／確定小組賽報銷 內馬爾崩潰發文：生涯最艱難的時刻

相關新聞

世足賽／分組賽因傷報銷 內馬爾：生涯最艱困的一刻

在分組賽首場比賽單場被對手9度犯規，最終也扭傷退場的巴西頭號戰將內馬爾（Neymar）在今天傳出將缺席分組賽最後兩場賽事...

世足賽／感謝老闆！讓員工飛卡達看球 佛心日企揭曉

日本在卡達世界盃足球賽的首戰場邊有不少日本球迷應援，他們也不負加油聲，以2：1踢倒德國拿下勝利，其中一名球迷舉著「謝謝老...

煮茶論戰／墨西哥一心 「求和」 梅西疑有傷阿根廷已無退路

在第一輪阿根廷意外爆冷輸給沙烏地阿拉伯，為C組晉級情勢拋下震撼彈後，已不能再輸的阿根廷分組賽第二輪將對上墨西哥，全隊已經...

世足賽／C羅比賽中狂掏褲擋還拿出來吃 網笑瘋：那是什麼？

2022世界盃吸引全球足球粉絲的目光，不過近日網路上流傳了一段影片，是在葡萄牙隊與迦納隊比賽之後，葡萄牙隊巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）從褲擋掏出東西來吃，讓網友大笑「他在褲襠內藏什麼？」

世足賽／C羅連5屆進球創紀錄 賽後記者會快閃132秒

只用一場比賽，葡萄牙當家球星Ｃ羅納度以操刀十二碼罰球得手，締造連續五屆世界盃足球賽進球的史上第一人紀錄，就連賽後記者會都...

世界盃／英格蘭球迷被卡達百萬富翁搭訕 邀豪宅內共餐、游泳

英媒11月25日報導，世界盃在卡達舉行期間，當地一名百萬富翁在酒吧與一班英格蘭球迷相識後，邀請他們到自己的豪宅共進午餐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。