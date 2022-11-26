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世界盃／英格蘭球迷被卡達百萬富翁搭訕 邀豪宅內共餐、游泳

香港01／ 文・洪怡霖
擷自推特
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英媒11月25日報導，世界盃在卡達舉行期間，當地一名百萬富翁在酒吧與一班英格蘭球迷相識後，邀請他們到自己的豪宅共進午餐。

根據《鏡報》，賈斯薩（Jassa Dehal）與朋友住在多哈（Doha）一間酒店。在22日晚，賈斯薩穿着狼隊（Wolverhampton Wanderers）的球衣，與朋友一起到酒店的酒吧。

期間，一位名叫奧馬爾（Omar）的富商發現賈斯薩身穿狼隊球衣，兩人便開始交談，並很快因對足球的熱愛而結緣並交換電話。

在伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）經營肉店的賈斯薩稱，這一經歷實在不可思議，他們被奧馬爾的好意所感動，「你甚至無法想像發生在我們身上的事。我們在酒店酒吧，他走過來說他認識狼隊。他注意到我的狼隊球衣，我們開始談論足球、狼隊、（狼隊前鋒）魯爾占美尼斯（Raul Jimenez），他還說自己是曼聯球迷」。

儘管奧馬爾說好翌日可到他家吃午飯，但賈斯薩23日收到來自奧馬爾的短訊、寫着「有一部車在等你」時，仍感到出乎意料。

他與朋友隨後被載往奧馬爾的大豪宅，享用五星級的午餐盛宴，包括以足球為主題的水果拼盤，之後又四圍參觀這座豪宅、受邀到泳池游泳，還留下來觀看日本對德國的比賽。

賈斯薩還透露表示：「我們叫他王子，但他說『請不要這樣叫我，我是你們的一員』。」

擷自推特
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世界盃-克羅地亞-最性感球迷-懶理禁忌-於卡塔爾拍戶外泳裝照

世界盃2022-西方給卡塔爾挑毛病-背後打什麼算盤

文章授權轉載自《香港01》

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