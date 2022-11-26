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世足賽／內馬爾小組賽確定報銷 最快16強淘汰賽才有機會復出

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西球星內馬爾遭到9次犯規，腳踝不適退場。（美聯社）
巴西球星內馬爾遭到9次犯規，腳踝不適退場。（美聯社）

巴西隊長席爾瓦（Thiago Silva）在開球前就喊出「要讓大家見識最強版本的內馬爾(Neymar)」，讓外界期待看到巴西隊王牌內馬爾的絕佳表現，不過他連兩屆世界盃都負傷參加，今年首戰對上塞爾維亞時，他因右腳踝受傷提早退場，並在IG寫下「這是我職業生涯最艱難的時刻」。

今年卡達世界足球盃比賽，內馬爾準備以最佳狀態迎戰，但在與塞爾維亞對戰時，他遭到對手緊盯嚴防，全場犯規共9次。雖然最後巴西隊以2:0贏過塞爾維雅隊，但是內馬爾扭傷了右腳踝，被提前換下場，當時鏡頭捕捉下他落淚的模樣。

目前由於內馬爾的右腳踝明顯腫脹，確定小組賽提前報銷，要等到16強淘汰賽才有機會復出，但還得評估當時內馬爾的傷勢復原狀況，成為了巴西隊奪冠的隱憂。

內馬爾也在今（26）日在IG表示，「這是我職業生涯最艱難的時刻之一，又是在世界盃上。我受傷了，這很無聊且讓我疼痛」，不過他強調「我一定能再次回到球場上，因為我會用盡全力來幫助我的國家、隊友和自己」。

他也感性寫下，自己如果有機會選擇出生的國家，他一定會選擇成為巴西人，也不會被傷痛給擊敗，因為在他的生活中，沒有什麼是容易或理所當然的，他強調「我總是追逐夢想跟目標」。

上屆的俄羅斯世界盃，內馬爾在球賽前緊急動了腳踝手術，但還是狀態不佳，無法發揮應有的水準，還在賽場上出現各種疼痛的翻滾動作，這次又難破世界盃魔咒，令許多粉絲心疼。

世足球星 卡達世足

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