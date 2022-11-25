世足賽／日本球迷主動撿垃圾輿論盛讚 他逆風批「奴隸根性」引熱議

世界盃盛大舉行，除了球場上觸目，看台上也令人觸目。日本的球迷在比賽完後自發「撿垃圾」行動，把看台打掃乾淨。舉動引起各國議論，甚至出現大家應向日本球迷學習的聲音。不過在日本卻有人不滿，指責這是日本人「奴隸根性」的顯現。

日本著名紙業公司，大王製紙前會長井川意高，在11月24日在個人Twitter上貼文，批評日本球迷撿垃圾的行為，只會奪去專職撿垃圾打掃工人的工作：「這種只是自我滿足，令人厭惡的舉動應盡快停止。」

「難道我們國家就墮落到要靠撿垃圾，去讓別人稱讚這是甚麼的國民美德，以滿足自己的自尊心嗎？別笑死人了。」「每次看到因有日本人在外國足球場撿垃圾，就一整個很高興自信滿滿的，真的有夠悲哀。」

井川的發言引來了網民的熱議，不少日本網民反批評井川的言論過份，指責他的言論才是真正讓人厭惡的。井川之後表示，他討厭的是日本那種「被外國人稱讚就會歡喜若狂的心理」，並稱這是日本人的「奴隸根性」。

有網民也承認有媒體在報導此事的時候，也過份著重了「稱讚日本人」的部分。而事實日本大眾媒體一直被指有種傾向，會以外國人怎樣看日本作為焦點，因這種話題的收視率特別高。但總括而言，批評井川的想法偏激的網民仍佔大多數。

國際大學GLOCOM客席教授小木曾健也表示，這類撿垃圾會被視為「搶奪打掃工人工作」言論已不是第一次出現，又指這種異類的言論不過是個人宣傳的手法。

なんども

繰り返すが



サッカー場の

ゴミ拾いを

褒められて

有頂天になる

日本人が

悲しい



そんな

ちっぽけな

自尊心が

満たされて

うれしいか？



オレには

世界からの誉め殺し

としか

思えない



「よしよし

日本人て偉いでちゅね！

よく出来まちゅたね〜

花マル

三っちゅ

あげまちゅからね〜」 — 井川 意高 本アカ (@mototaka728) 2022年11月24日

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文章授權轉載自《香港01》