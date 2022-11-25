快訊

桃園選前之夜破萬人 朱立倫：蔡英文推出的候選人怎跟張善政比？

蔣萬安選前之夜破3.5萬人 郝龍斌嗆陳時中：好意思選？

正式表態！張昭雄出席選前之夜宣布：宋楚瑜和親民黨支持黃珊珊

世足賽／專家警告 卡達世界盃需慎防MERS等傳染病

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
英國每日郵報報導，到卡達看2022世界盃球賽，除了要小心新冠肺炎與猴痘，也得注意流行於中東地區的「駱駝流感」——中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）。（路透） 路透社
英國每日郵報報導，到卡達看2022世界盃球賽，除了要小心新冠肺炎與猴痘，也得注意流行於中東地區的「駱駝流感」——中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）。（路透） 路透社

防疫專家警告，前往卡達觀看世界盃（World Cup）足球賽的球迷面臨8種疾病威脅，包括被稱為「駱駝流感」（camelflu）、死亡率達1/3的中東呼吸症候群（MERS）。

英國「太陽報」（The Sun）報導，世界衛生組織（WHO）支持的專家擔憂，MERS有可能於世足賽期間在這個中東國家傳播。

MERS是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的表親，但更致命，感染者中有多達1/3不治。

專家列出8種具備潛在「傳染風險」、理論上可能在世界盃比賽期間突然冒出疫情的疾病，MERS是其中之一。其他還包括COVID-19和猴痘（Monkeypox），兩者被視為最可能成真的威脅。

根據3位學者在「新微生物與新傳染病」（NewMicrobes and New Infections）期刊發表的一篇論文，世界盃比賽「不可避免構成傳染病風險」。

世衛組織的「旅行者健康合作中心」（Collaborating Centre for Travellers' Health）流行病學家席拉根郝夫（Patricia Schlagenhauf）教授和她的團隊表示，這種情況適用於卡達以及鄰近的國家。

與卡達接壤的沙烏地阿拉伯10年前通報首起MERS病例。10年來，卡達有數十人先後感染MERS。

專家指出，由於前往卡達觀看足球賽的球迷人數甚多，疾病也可能傳播到其他國家，例如英國。

據估計，在小組賽階段前往卡達觀看比賽的英格蘭和威爾斯球迷有5000人之多，這只占全部觀眾的一小部分。本屆世界盃，湧入卡達的球迷預計達到120萬人。

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

拉盟友封鎖中國晶片發展 專家：美國可能對荷蘭讓利

世足運彩／卡達與塞內加爾都不想吞2敗 抓保守心態推薦小分

世足運彩／卡達經驗不足被虐剛好 推薦塞內加爾輾過讓分盤

世足運彩／卡達前途黯淡 推薦塞內加爾不讓分勝

相關新聞

影／巴西「側掛金鉤」神仙球！球迷嗨爆：熬夜看球賺爛了

2022卡達世界盃足球賽開賽，許多球迷熬夜觀賽，其中不少人看好巴西隊有望奪冠，25日巴西隊碰上塞爾維亞隊，終場以2比0勝出，而前鋒理查利森（Richarlison）「側掛金鉤」一球搶分，讓球迷直呼「神仙球！熬夜看到這場賺爛了」。

世足賽／不只南韓曹圭成 烏拉圭總仔也帥到攻占韓網

南韓在世界盃足球賽分組賽首戰踢和烏拉圭，火速進入南韓女性觀眾眼中的人物，除了原先就被點名的曹圭成外，還有一個意外攻占韓網...

世足賽／迦納球員進球模仿慶祝動作 C羅場下甩手回應

葡萄牙與迦納的比賽在驚濤駭浪中以3:2，葡萄牙帶走勝利，比賽過程高潮迭起，其中迦納布卡里（Osman Bukari）在89分鐘頭錘將比分追至只差一分時，開心慶祝並跳起「C羅」C.羅納度（Cristia

都是百年難得一見！ 大谷翔平比起孫興慜誰比較難得？

體育圈各項領域都各有其才，有網友以「大谷翔平比起孫興慜果然還是比較難得吧？」為題發文，並認為大谷翔平成就較難，不過許多網友紛紛表示兩者不同領域，但都「很神」。

世足賽／日本球迷主動撿垃圾輿論盛讚 他逆風批「奴隸根性」引熱議

世界盃盛大舉行，除了球場上觸目，看台上也令人觸目。日本的球迷在比賽完後自發「撿垃圾」行動，把看台打掃乾淨。舉動引起各國議論，甚至出現大家應向日本球迷學習的聲音。不過在日本卻有人不滿，指責這是日本人「奴隸根性」的顯現。...

世足賽／專家警告 卡達世界盃需慎防MERS等傳染病

防疫專家警告，前往卡達觀看世界盃（World Cup）足球賽的球迷面臨8種疾病威脅，包括被稱為「駱駝流感」（camelf...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。