世足賽／專家警告 卡達世界盃需慎防MERS等傳染病

防疫專家警告，前往卡達觀看世界盃（World Cup）足球賽的球迷面臨8種疾病威脅，包括被稱為「駱駝流感」（camelflu）、死亡率達1/3的中東呼吸症候群（MERS）。

英國「太陽報」（The Sun）報導，世界衛生組織（WHO）支持的專家擔憂，MERS有可能於世足賽期間在這個中東國家傳播。

MERS是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的表親，但更致命，感染者中有多達1/3不治。

專家列出8種具備潛在「傳染風險」、理論上可能在世界盃比賽期間突然冒出疫情的疾病，MERS是其中之一。其他還包括COVID-19和猴痘（Monkeypox），兩者被視為最可能成真的威脅。

根據3位學者在「新微生物與新傳染病」（NewMicrobes and New Infections）期刊發表的一篇論文，世界盃比賽「不可避免構成傳染病風險」。

世衛組織的「旅行者健康合作中心」（Collaborating Centre for Travellers' Health）流行病學家席拉根郝夫（Patricia Schlagenhauf）教授和她的團隊表示，這種情況適用於卡達以及鄰近的國家。

與卡達接壤的沙烏地阿拉伯10年前通報首起MERS病例。10年來，卡達有數十人先後感染MERS。

專家指出，由於前往卡達觀看足球賽的球迷人數甚多，疾病也可能傳播到其他國家，例如英國。

據估計，在小組賽階段前往卡達觀看比賽的英格蘭和威爾斯球迷有5000人之多，這只占全部觀眾的一小部分。本屆世界盃，湧入卡達的球迷預計達到120萬人。