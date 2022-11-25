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都是百年難得一見！ 大谷翔平比起孫興慜誰比較難得？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇孫興慜（左）與大谷翔平（右）相比，誰的成就比較難得。圖/路透社
網友好奇孫興慜（左）與大谷翔平（右）相比，誰的成就比較難得。圖/路透社

體育圈各項領域都各有其才，有網友以「大谷翔平比起孫興慜果然還是比較難得吧？」為題發文，並認為大谷翔平成就較難，不過許多網友紛紛表示兩者不同領域，但都「很神」。

有網友在PTT發文表示，先前曾有人詢問「大谷翔平（棒球）跟孫興慜（足球），誰的成就比較難？」曾有一堆留言表示孫興慜比起大谷翔平的成就難太多。

原PO則認為大谷翔平幾乎能夠1打9靠自己打贏一場比賽，挑戰不分人種做不到的事情，當初經典賽非完全體也是能當投手完全壓制韓國，但是孫興慜看起來沒有大谷翔平那種「KG I take five」的感覺，直呼「充其量也只是因為他是黃皮膚才被吹的吧？」

許多網友紛紛表示，「不同領域，而且韓國今天其實蠻強的」、「兩個都很神啦，足球運動人口那麼多」、「棒球投手強本來就能一打九」、「亞洲在足球界要很強真的不容易」、「也是百年難得一見，不用比較都是亞洲人」。

也有人認為，「亞洲人英超金靴可以吹很久啊」、「大谷是在挑戰人類紀錄」、「比起足球，棒球是一小撮人在打的」、「足球太吃團隊了，同領域比就好了」、「反正台灣都沒有」。

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