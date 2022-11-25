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世足賽／伊朗世足球員疑被施壓不再拒唱國歌 女權旗幟被沒收

中央社／ 多哈25日綜合外電報導
伊朗球員第二戰唱國歌。 美聯社
伊朗球員第二戰唱國歌。 美聯社

伊朗球員先前在卡達世界盃對上英格蘭時，於賽前未開口唱國歌，顯然以此支持母國抗議民眾，但伊朗球員今天在面對威爾斯的賽前，卻疑似被施壓不再拒唱國歌。

伊朗21日在世足B組小組賽對上英格蘭，當天伊朗球員開賽前並未開口唱國歌，只是面無表情地站著，顯然在聲援因為庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死而爆發的伊朗全國示威。

不過，伊朗今天在世足B組小組賽對決威爾斯，於賽前卻不再拒唱國歌。在昨天，伊朗政府才以散布反對政權的政治宣傳為由，逮捕國內前知名足球員加富里（Voria Ghafouri）。

加富里是在進行球隊訓練後遭到逮捕，原因是「玷污國家隊聲譽並散布反對國家政權的政治宣傳」。他是伊朗反政府示威中最知名人物之一。

一名法新社攝影師今天在體育場內，目睹到安全人員從一名球迷手中沒收了一面旗幟，上面寫著「女性，生命，自由」的抗議標語。

法新社指出，當伊朗球員唱國歌時，部分伊朗球迷在哭泣。路透社報導，在演奏國歌時，伊朗球員小聲地唱著，可以聽到伊朗支持者大聲嘲笑。

今年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼被宗教警察以違反服裝規定為由逮捕，之後在拘押期間喪命，隨後伊朗爆發全國抗議潮。

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