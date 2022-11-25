世足賽／迦納球員進球模仿慶祝動作 C羅場下甩手回應

葡萄牙與迦納的比賽在驚濤駭浪中以3:2，葡萄牙帶走勝利，比賽過程高潮迭起，其中迦納布卡里（Osman Bukari）在89分鐘頭錘將比分追至只差一分時，開心慶祝並跳起「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）的招牌「Siu」慶祝動作，當下「C羅」也在場下甩手回應。

「Siu」的動作在運動場上已成為「C羅」的標誌，當他在進球時會先甩手與觀眾說準備好了，接著在空中完成轉身，最後搭配手勢完美落地，並大吼一聲Siu，現在觀眾也都會和「C羅」一起喊Siu，而這動作也成為許多人的慶祝儀式。

然而當布卡里在C.羅納度面前做出這動作，許多人都覺得這樣是不尊重C.羅納度，賽後布卡里也意識到有人會這麼認為，因此在推特上回應說自己完全沒有不尊重C.羅納度。

布卡里在推特上提到：「認為我不尊重C.羅納度是錯誤的，因為是首次在世界盃登板，因此當下情緒十分激動，才會做出這個動作，而且在我成長過程中也有學到，要對前輩保持尊重」，況且C.羅納度還是自己的偶像，最後跟球迷們說道：「謝謝你們支持，接下來讓我們專注在下一場比賽。」