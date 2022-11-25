世足賽／開放做法！輸日後 德讓球員妻與女友留宿兩晚度春宵

德國在世足賽首戰爆冷輸給日本後，在死亡之組E組接下來要面臨強敵西班牙的挑戰，等於就是決定德國晉級與否的命運，除了積極練球外，據德國媒體報導，德國決定一個開放的做法，就是讓來到卡達的球員妻子與女友，可以到球員住宿飯店留宿兩晚，德國媒體表示此舉在以往並不尋常，但指出主要是為了使德國球員緩和輸球後的心情，讓他們得以最好的心態，備戰最重要的一役。

原本德國球員與來到卡達的妻子、女友都是分開居住，而球員是統一集中管理，除了練球外，規定球員不得出外，就是沒有會見妻子、女友的機會；但這次輸給日本後，德國卻決定球員妻子、女友可以到飯店團聚一下，讓她們能夠助球員重新站起來。

德國媒體就拍到替補門將特拉普（Kevin Trapp）未婚妻伊莎貝爾·古拉特 (Izabel Goulart)從球員飯店出來的身影，伊莎貝爾是名辣模，她在IG上性感照不少，也有不少與特拉普的合照。

經過這些開放做法後，球員穆勒（Thomas Mueller）說，「我們會重新振作起來。我們還有兩次機會。」