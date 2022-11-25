世足賽／當一日球迷沒關係！搞懂這幾件事 會讓球賽更好看

摘要 1.足球比賽的正規時間為上、下半場各有45分鐘，中場休息15分鐘。比賽時間不會暫停計時，過程中如有換人、或球員受傷需要處置時，會計算耗時，並於半場時間結束時進行「傷停補時」。 2.如果有球員出現惡意犯規、延誤比賽、發生衝突等行為，裁判會給出黃、紅牌警告。紅牌效力較高，當同一名球員收到2張黃牌或1張紅牌時，就必須退賽，且下一場比賽也不得出賽。 3.越位的規則：進攻方在傳球的瞬間，接球球員的位置，不能超過防守方撇除守門員之外的最後一名球員。

4年一度的世界盃足球賽如火如荼開始了！本屆除了是知名球星梅西、C羅的最後一役，關於主辦國卡達周邊新聞更是討論不斷。相信許多人都在熱鬧氛圍下成為一日球迷，但卻因為平常沒在看球賽，而常搞不清楚狀況⋯⋯，沒關係！這篇文章幫助你快速掌握足球賽的基本規則與看球重點，就能理直氣壯的說自己不是一日球迷。

足球的基本規則

足球顧名思義就是用腳踢球，但其實也可以用身體、頭部觸碰到球，唯一禁止碰觸的區域是手部。雙方球隊在有限時間內比賽、踢球得分，分數高的一方獲勝。除此之外，你還必須知道這些基本規則：

足球上場人數、更換球員次數

足球比賽由雙方各派11名球員上場比賽，包含1名守門員。比賽過程中可以換人，但只能更換3名球員，被換下場的球員不能再上場。

足球比賽時間是多久？沒有暫停時間？

足球比賽的正規時間為上、下半場各有45分鐘，中場休息15分鐘。比賽時間不會暫停計時，過程中如有換人、或球員受傷需要處置時，會計算耗時，並於半場時間結束時進行「傷停補時」。

足球賽場的區域

足球場的區域與界線定義。 (圖表製作者：商業周刊陳瑋鴻)

足球犯規與違例

黃牌、紅牌

出現犯規行為時，裁判會吹哨提醒，並口頭警告犯規球員。但如果有球員出現惡意犯規、延誤比賽、發生衝突等行為，裁判會給出黃、紅牌警告。紅牌效力較高，當同一名球員收到2張黃牌或1張紅牌時，就必須退賽，且下一場比賽也不得出賽。

越位

越位恐怕是不熟悉足球的球迷最困惑的規則了。簡單來說：

進攻方在傳球的瞬間，接球球員的位置，不能超過防守方撇除守門員之外的最後一名球員。

如圖所示： 足球比賽的越位規則示意圖。藍色球員傳球的瞬間，藍色隊友已經在最後一名紅色防守球員（撇除守門員）之後，因此形成越位違例。 (圖表製作者：商業周刊陳瑋鴻)

越位時，邊審裁判會舉起黃橘相間的越位旗，吹判此次進攻無效，並由防守方發球。如果進攻方帶球的位置已經超過所有防守球員，越位線就以球的位置判定。防守實力強的球隊，常常會由後衛發動越位陷阱，使進攻方無法成功獲得攻擊機會。

決定比賽的關鍵：定點球

定點球是足球比賽中常見的狀態，也是決定足球比賽勝負的關鍵。認識以下3種定點球類型，看比賽時就會知道關鍵時刻來了！

12碼球

足球門框外的長方形框線，是足球場上的防守禁區。防守方球員如果在禁區內犯規，進攻方可以在距離門框12碼的罰球點上，進行12碼罰球。防守方只有門神可以進行防守，其他球員則需站在禁區外，並至少距離球要保持10碼（9.15公尺）的距離。

自由球

自由球是在其中一方球隊被犯規後，執行定點開球，分為直接自由球與間接自由球2種。防守方可以站在距離球10碼外的地方形成人牆，阻擋進攻方進球。

直接自由球

執行踢球的球員，可以將球直接踢進門框中。足球史上有著許多精彩的自由球進球紀錄。

間接自由球

執行踢球的球員，不能直接將球踢進門框中，需要再被隊友觸球一次才能射門。

角球

角球是防守方將球碰出己方的底線時，由進攻方在角落執行定點球開球。球要放在球場角落的小扇形區上，由執行球員將踢進場內。常見的類型有將球高吊禁區，讓隊友進行頭槌；或是將球點進球場內，然後再由隊友傳球或進攻；更少見的情況是直接在角球位置射門，射進的球會被稱為香蕉球。

足球賽的統計數據：呈現球隊實力強弱

足球賽的統計數據，能將雙方球隊實力量化呈現，其中最重要的數據有3種：

攻擊／射正

足球得分需要將球踢進門框中，因此比賽中都會計算雙方球隊攻擊門框的次數，但攻擊次數多不代表該球隊實力高，還要看射正次數。

射正是指該球隊進攻門框時，球如果沒有遭遇防守方的球員（包含守門員）阻攔，就能得分的情況。本屆世足賽開幕戰，地主卡達隊不僅輸球，還創下全場0次射正的難堪紀錄。

持球率

持球率可以看出雙方球隊掌控球的時間比例，通常持球率越高的一方，擁有越多進攻機會，也能減少對方的進攻機會。在2014年巴西世界盃進入16強淘汰賽後，該屆冠軍德國就擁有場均58.75%的持球率，冠軍賽對上阿根廷更是高達64%。

傳球成功率

傳球成功率可以看出該球隊的傳球穩定度，越高代表傳球品質越好，也是技術的量化數據。2010年南非世界盃的冠軍西班牙，在總決賽對戰荷蘭時，擁有80%的傳球成功率，減少對手荷蘭透過傳球失誤發動反擊的機會。

世界盃小組賽與單淘汰賽的差異是？

小組賽

進入世界盃的32強，共分成8組。每組的4支球隊要互相比賽過一輪，以比賽結果計算積分。正規時間結束後不會再有延長賽，勝利的一方可獲得3積分，落敗的一方不拿分；若是踢和，雙方都拿1積分。各組再以積分高低進行組內排名。

發生2隊積分相同時，會再依序檢視每支球隊的數據：

1.小組賽中的進球／失球差

2.小組賽中的進球總數

3.對戰成績

4.球隊間的進球／失球差

5.球隊間的進球數

6.公平競賽積分：獲得第1張黃牌-1、第2張黃牌減3⋯

若經由這6項數據都相同，則由抽籤決定。

單淘汰賽

小組賽結束後，各組積分累計前2名的球隊將進入16強單淘汰賽。單淘汰賽一樣有著上下半場各45分鐘、總共90分鐘的正規時間，以及中場休息和傷停補時時間。

延長賽

如果兩隊踢和，就需要進入延長賽。延長賽共分上下半場各15分鐘、總計30分鐘，但沒有中場休息。若延長賽再次踢和，則會進入PK賽（Penalty Shootout）。

PK賽

PK賽由雙方球隊各派出5人，輪流進行12碼射球，進球多的一方勝出。如果還是平手，則進入1對1驟死賽，當一方踢進、另一方沒踢進，就會決定比賽勝負。

看足球賽常有的疑問

許多人即使瞭解前面介紹的基本足球規則與數據代表的意義，看球賽時還是有許多疑問。沒關係！這裡將為你一一說明：

為什麼足球比分都很低？

對比同樣需要計時和大量跑動的籃球運動，為什麼足球比分都很低？主要原因是除了腳對球的控制不如手來得靈敏外，也因為足球比賽的雙方參賽人數高達22名，不論是進攻與防守都需要多人參與。不僅變因增加，進攻方還往往要面對人數優勢的防守方，使得分變得困難。

常聽到主播說大腳轉移、長傳，那是什麼？

足球是講求空間與時間的運動，因此常常可以看到進攻方將球帶往邊線，再伺機傳給門框前方的隊友、或高飛球傳到另一處邊線（俗稱大腳轉移）。為的是拉動防守方的陣型，使防守球員疲於跑動，進攻方就能找出防線的空隙，伺機進攻。

另外，傳球的速度遠比人跑動推進的速度還快，因此在比賽中常可以看到其中一方發動快攻，讓跑在前方的前鋒面對較少的防守者，獲得更大的進攻空間，提高射門的成功率。

防守反擊、鐵桶陣也很常見？

撇除快攻的情況下，足球攻防的情況往往是：

●攻擊方會有超過半數以上的球員都在對方半場。

●防守方幾乎會讓全部的球員待在己方半場。

進攻方面對人數優勢的防守方，不僅射門的成功率大減，也面臨球隨時會被對方搶斷的情況。一旦球被防守方截走，就會發動防守反擊，製造快攻情況。在這樣的概念下，有些實力較差的球隊會將比賽策略設定在這種模式上，在己方半場、甚至禁區範圍內配置大量的防守球員，俗稱鐵桶陣。最知名的鐵桶陣是2010年南非世界盃小組賽中，北韓面對強敵葡萄牙時擺出。

以上就是關於足球的基本規則與觀念介紹，相信看完文章的你，已經不是一日球迷了！在接下來的比賽中，你可以觀察文章介紹的重點，享受比賽過程中的精彩時刻。

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