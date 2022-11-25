快訊

T1聯盟／為霍華德助拳 雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

幸運兒只花125元就中獎！ 萊爾富這門市開出千萬發票

影／畫面曝光！E2-K空中預警機迫降 機身衝出跑道

世足賽／FIFA威脅戴彩虹臂章發黃牌 法官員促自家球員表態

中央社／ 多哈24日綜合外電報導
FIFA威脅戴彩虹臂章發黃牌。 路透社
FIFA威脅戴彩虹臂章發黃牌。 路透社

國際足球總會（FIFA）威脅懲戒佩戴One Love彩虹臂章的球員，法國體育部長敦促自家球員表態，法國隊員則表示，他們早在賽前就表明對此事立場，現在一心只想好好踢球。

路透社報導，德國在內的7支歐洲代表隊日前宣布將在卡達世界盃足球賽期間佩戴象徵多元與包容的「同一份愛」（One Love）彩虹臂章上場比賽，以支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利，遭世界足球組織FIFA威脅祭出黃牌懲戒。

德國代表隊昨天在賽前拍攝球隊合照時，所有球員在數十名攝影師前用手摀住自己的嘴巴以示抗議。

德國足球協會在推特上以英文寫道：「這不是要發表政治聲明－－人權不可以討價還價。不讓我們佩戴臂章，如同使我們噤聲。我們堅持自身立場。」

法國並不在7支佩戴臂章的歐洲球隊之列，法國足球協會（FFF）主席葛雷茨（Noel Le Graet）表示，球隊將「遵循國際足球總會訂定的指引」。

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）向法國國會頻道（Public Senat）表示：「我認為國際足球總會對One Love臂章的禁令會被討論一陣子。至於我是否希望有完全自由的空間？答案當然是肯定的。」

歐迪亞-卡斯特拉說：「法國隊是否有自由空間可以繼續表達他們對人權的承諾？答案是肯定的，德國人正在這麼做。」

雖然法國隊球員及總教練德尚（Didier Deschamps）認為，他們只是奉命行事，但歐迪亞-卡斯特拉希望能有所改變，「法國隊員也有這些價值觀，他們來自高度重視這些價值觀的國家，他們能否體現這些價值觀非常重要」。

法國隊中場球員古恩多茲（Matteo Guendouzi）在記者會中表示：「歐迪亞-卡斯特拉是政治家，她有權發表意見。我們（在世界盃前）就表明對這件事的立場，但我們是來這裡的目的是踢足球，並在球場上盡情享受。」

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／不能戴彩虹臂章 凱恩的千萬勞力士暗藏彩虹

世足賽／FIFA放行彩虹帽 英格蘭也考慮賽前沈默抗議

世足賽／FIFA妥協！球迷能「穿彩虹衣、帶彩虹旗」觀賽

創造頂級的收藏價值！CREED推出法國海軍藍系列慶耶誕

相關新聞

影／巴西「側掛金鉤」神仙球！球迷嗨爆：熬夜看球賺爛了

2022卡達世界盃足球賽開賽，許多球迷熬夜觀賽，其中不少人看好巴西隊有望奪冠，25日巴西隊碰上塞爾維亞隊，終場以2比0勝出，而前鋒理查利森（Richarlison）「側掛金鉤」一球搶分，讓球迷直呼「神仙球！熬夜看到這場賺爛了」。

世足賽／嚇死C羅！葡萄牙門將大意 險釀迦納最調皮進球

葡萄牙今天以3：2擊敗迦納，帶走世界盃分組賽首戰勝利，比賽尾聲卻出現一幕讓「C羅」羅納度（CristianoRonald...

世足賽／不只曹圭成 烏拉圭總仔也帥到攻占韓網

南韓在世界盃足球賽分組賽首戰踢和烏拉圭，火速進入南韓女性觀眾眼中的人物，除了原先就被點名的曹圭成外，還有一個意外攻占韓網...

世足賽／梅西、C羅最後一舞！網嘆：這屆堪稱「諸神黃昏」

2022卡達世界盃開賽，許多球迷相當關注明星球員賽事，不過有多位知名球員因年齡原因，如梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）等人，下一屆可能都不會出賽，讓網友大嘆「這屆卡達世足賽堪稱『諸神的黃昏』」。

世足賽／沙國擊敗阿根廷 王儲送球員1人1輛3千萬勞斯萊斯

四年一度的世界盃足球賽火熱開打，自開踢以來不斷出現「爆冷結果」，讓全世界的球迷跌破眼鏡，其中22日由沙烏地阿拉伯以2：1擊敗梅西所領軍的阿根廷，沙烏地阿拉伯國王因此宣布全國放假一天，現還傳出沙國王儲將贈送每位球員一輛價值3千萬元的勞斯萊斯，作為贏球大禮。

世足賽／曾帶領巴西奪金 李察里森東奧後知道自己很能射

目前效力於英超熱刺隊的巴西名將李察里森（Richarlison），在東京奧運（因疫情在2021年舉行）已表演過帽子戲法並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。