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世足賽／一邊是友情一邊是愛情 梅根世界盃挺誰左右為難

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
梅根。 美聯社
梅根。 美聯社

美國將在世界盃對上英格蘭，到底要挺誰對梅根（Meghan Markle）來說可能左右為難，因為一邊是她的祖國，另一邊則是她嫁入的國家。

在2022年卡達世界盃足球賽卯上英格蘭一役，對美國來說格外重要，因為攸關他們能否晉級。

然而有些名人在選擇支持球隊時並不容易，其中一位就是薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根。

西班牙的「馬卡報」（Marca）指出，哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根，對美國與英格蘭之戰應感頭痛，因為她必須公平地給予兩隊支持。對她來說，或許最美好的結局是兩隊能握手言和。

即便足球在美國並非傳統的主流運動，但幾十年來發展迅速，一些名人也經常關注美國職業足球大聯盟（MLS）比賽，對美國來說，在對英格蘭之戰能獲得更多人支持打氣頗為重要。

梅根會支持美國的原因很簡單－她在美國加州出生。梅根1981年8月4日生於洛杉磯，而當地因為有許多拉丁裔人口，是美國發展足球運動多年的城市之一。

另一方面，梅根是哈利之妻，是英國王室的一員並有薩塞克斯公爵夫人稱號。自從嫁給哈利王子，梅根包括膚色、血統、美國人的身份等，被英國媒體猛烈攻擊。

報導認為，即便表面上也得為英格蘭加油，但為人較美式的梅根，毫無疑問會支持母國。

但梅根必須注意自己的舉止，並保持得體禮節，讓她看起來能像個公爵夫人，努力做到無可挑剔、取悅英國民眾。英國人將足球視為信仰，如果梅根貴為公爵夫人卻不挺英格蘭，那鐵定不妙。

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